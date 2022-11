Il primo computer quantistico europeo è disponibile

I suoi clienti sono industriali che operano nei settori dell’energia, della logistica, della chimica e della finanza. società francese Quandela, recentemente entrata a far parte del suo comitato scientifico Premio Nobel Alan AsbeckT, è la prima in Europa a commercializzare una piattaforma cloud connessa a un computer quantistico. Così è la sua potenza di calcolo.

Devi passare attraverso il cloud per utilizzare il computer quantistico Mosaiq

L’unica copia del Mosaiq – questo è il nome di questo strumento – si trova nell’edificio Quandela a Massy, ​​nella regione parigina. Ma è possibile gestirlo da remoto tramite un passaggio attraverso il cloud. Siamo un giocatore completo nel calcolo quantistico. spiegare a Scienza e futuro Marina Xech-Gaspa, Caposquadra Quandela CEO e co-fondatore Valérian Giesz. Facciamo il computer quantistico: lo è hardware, La macchina è così, quindi ho battezzato il bocchino. Ma ci stiamo anche lavorando Software e ha sviluppato Percival, un software di simulazione e programmazione quantistica. E mettendolo a disposizione dei propri clienti sul cloud, Percival ha permesso a Quindella di aprire per la prima volta le porte quantistiche in Europa.

La potenza del dispositivo è stata appena testata durante un hackathon. I programmatori sono stati divisi in team e sottoposti a sfide proposte dai partner industriali di Quandela come Thales. Una delle sfide è stata, ad esempio, scrivere un software in grado di gestire una flotta di droni nelle aree urbane. Questo tipo di evento èPugni, attori che realizzano strumenti quantitativi il più rapidamente possibile sono quelli che saranno in grado di sfruttare i loro vantaggi più velocemente. Commentari marini Xech-Gaspa. E così i pionieri del settore stanno testando macchine reali per diventare progressivamente più efficienti.

Un nuovo passo nella sicurezza informatica

Ci sono anche processi che un computer quantistico rende accessibili che sono inaccessibili senza di esso, o comunque meno efficienti? Genera numeri casualiMarine Xech-Gaspa risponde. Eseguiamo un programma di generazione di numeri casuali certificato dalla meccanica quantistica su un processore a 2 qubit. Questo processo è vantaggioso perché non è possibile altrimenti..

Tale programma costituisce una soluzione di sicurezza informatica, perché questo codice consente di aumentare la qualità della crittografia delle informazioni. È la migliore sicurezza del sistema, Lo specialista continua. Potrebbe essere interessante per i grandi player che hanno bisogno di proteggere i propri dati”. Dirigenti ospedalieri francesi, Gli obiettivi della recente pirateria elettronica, non dovrebbe essere insensibile a tali argomenti. Ma il Paese sarà in grado di spingere i camici bianchi verso la sicurezza quantistica?

computer quantistico fotonico

“Per creare un computer quantistico, ci sono molte tecnologie possibili, Spiegazione della Marina Xech-Gaspa. Superconduttori, ioni intrappolati, atomi freddi… La nostra tecnologia si basa sul fotone, una particella elementare di luce. Ciò significa che i nostri qubit sono fotoni. Il vantaggio è che il fotone non ha massa né carica. Questa caratteristica consente di memorizzare informazioni quantistiche quasi all’infinito. Un altro vantaggio è che i processori possono essere facilmente collegati tra loro tramite fibra ottica. Ciò consente di realizzare materiali di dimensioni adeguate”.. Scienziati, industriali e aziende possono accedere a più fotoprocessori per eseguire calcoli fino a 5 fotoqubit. e domani? Quandela mira ad avere 12 qubit disponibili su Internet entro la fine del 2023. Ogni qubit di fotoni in più raddoppia la potenza di calcolo di un computer quantistico.