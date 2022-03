il prezzo en charge du clavier et de la souris arrive bientôt

Il clavier et la souris bientôt pris en charge dal servizio Microsoft Xbox Cloud Gaming. La funzionalità per arrivare a destinazione.

servizio Microsoft Gioco su cloud per Xbox Un’esperienza soddisfacente Flight Simulator, permanente aux amateurs de jouer à cette célèbre simulazione de vol su Xbox One, smartphone, tablet e même navigazione web tramite il cloud. Mais contrairement à la version PC du jeu, il n’est pas possible d’utiliser le traditional combo clavier et souris pour contrôler l’avion. Cela étant dit, ceci devrait cambia bientôtsi trova sul tavolo dello chef del progetto Flight Simulator, Jorg Neumann.

Il clavier et la souris bientôt pris en charge dans le service Microsoft Xbox Cloud Gaming

Dans une session de question-réponses découverte par finestre Central, Jorg Neumann dichiara l’azienda di Redmond travaillait actuellement à ajouter la price en charge de la fonctionnalité au niveau-même de la plate-forme, laissant entender que l’Xbox Cloud Gaming pourrait donc profiter de cette possibilité. “L’équipe plate-forme travaille dessus”. Je sais, je ne peux pas donner de date parce que c’est l’équipe plate-forme. Je ne connais pas leurs date, mais ça arrive. Et d’ajouter “J’espère que ce sera disponible pour juin ou aux alentours, mais on ne peut jamais être sure.”

La funzionalità per arrivare a destinazione

Un porte-parole qui répondait à The Verge a Confirmé que le géant américain travaillait effect sur la fonctionnalité, mais n’a pas communiqué de date de cloud disponibilité : “Au lancement, Microsoft Flight Simulator prend en charge les entrées gaming. standard pour le […] L’équipe testi actuellement le tactile/gyroscope et est plus qu’impatiente d’ajouter le clavier et la souris lorsque ce sera disponible sur la plate-forme, mais nous n’avons aucune annonce spécifique àriodelement ni.”

Il prezzo in carica del clavier e del denaro è serait un ajout très utile au Xbox Cloud Gaming per ragioni di valore. Tout d’abord, cela permettrait aux propriétaires de PC et Mac de jouer à des jeux comme Halo Infinite sans devoir acheter une manette. Ils pourraient utiliser des périphériques qu’ils ont déjà et utilisent au quotidien. Deuxièmement, cela faciliterait à Microsoft l’intégration de titres exclusifs aux PC dans son service, come L’età degli imperi IV.