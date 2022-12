Il prezzo dell’energia potrebbe essere negativo stasera

Il prezzo dell’energia elettrica continua a scendere, toccando il livello più basso da maggio. Diversi fattori spiegano questo declino: temperature relativamente miti, produzione di energia eolica e chiusure aziendali legate alle vacanze.

Francia Agenzia di stampa







Coppia belga

Inserito il 27/12/2022 alle 15:26 Tempo di lettura: 2 minuti



ilIl prezzo all’ingrosso dell’elettricità ha raggiunto il livello più basso dalla fine di maggio in Belgio, secondo i dati della borsa elettrica Epex Spot pubblicati martedì.







Conosciuta come la tariffa del “giorno successivo” per la consegna il mercoledì, la tariffa media è di 51,05 euro per MWh, l’importo più basso dai 39,61 euro del 27 maggio.

Per l’energia elettrica consegnata mercoledì, il prezzo medio di martedì è stato di 51,05 euro per MWh. Si tratta del livello più basso dal 27 maggio, quando era di 39,61 euro. secondo GiornaleLa notte successiva, il prezzo dell’elettricità sarà negativo per un po’ di tempo. I grandi clienti, come le aziende energivore, riceveranno 88 centesimi tra le 3 e le 4 del mattino e 8 centesimi tra le 4 e le 5 del mattino per ogni megawattora consumato.



Leggi anche

Una settimana senza gas e temperature negative fuori: “È stato peggio di quanto immaginassi”



Questo calo si spiega in particolare con la produzione di energia eolica e la chiusura di molte attività durante le festività natalizie. Le temperature rimangono relativamente miti.

Il prezzo dell’elettricità a fine agosto ha raggiunto un picco senza precedenti di 700,41 euro per MWh a causa del forte aumento dei prezzi del gas naturale causato dall’invasione russa dell’Ucraina, dalla chiusura di diverse centrali nucleari francesi e dalla mancanza di vento. energia e ondata di calore.