Il premier équipage privé va s’envoler per la stazione spaziale le 6 aprile

Le premier équipage entièrement privé qui doit séjourner à bord de la Stazione spaziale internazionale devra attendre quelques jours de plus avant de décoller à bord d’un Crew Dragon de SpaceX per ricongiungersi alla stazione spaziale internazionale (ISS). Initialement prévu il ya quelques jours, le décollage d’AX-1, c’est le nom de la mission, est aujourd’hui prévu au plus tôt le 6 avril.

Cette mission commercialsée par Axiom Space a comme particularité que ses quatre membri di equipaggiamento partent tous en tant que privé. Elle ne compte donc aucun astronaute professionnel en service dans une agenzia spaziale per gestire la missione e accompagnare i clienti d’Axiom. Cela dit, l’équipage d’AX-1 ne sera évidemment pas livré à lui-même. Il sera diretto di Michael López-Alegría, vicepresidente d’Axiom Space. À 63 anni, cet ancien de la Nas a déjà à son actif près de 258 jours dans l’espace et 10 sorties extravéhiculaires. Il a participé à trois missions avec la navette spaziale americana et effectué un séjour dans l’ISS.

Comme des « vrais »

Michael López-Alegría sera donc accompagné de trois membri d’équipage. Il ya le pilote du Drago dell’equipaggio, Larry Connor, e gli specialisti di missione Mark Pathy e Eytan Stibbe. Dit comme cela, on pourrait penser avoir à affaire à des astronauts professionnels d’une ou plusieurs agencesspaces ! Mais ces trois privés sont bien des spatiotouristes et ils ont tous voulu donner un sens à leur mission. Ils se sont donc entraînés et préparés comme les « vrais » et réaliseront un programma di ricerca preparato avec des agences ou des scientifiques ainsi qu’à des projets philanthropiques.

Leur séjour est prévu pour durer huit jours dans il segmento americano della stazione spaziale. On se doute bien qu’ils ne seront pas cantonnés aux seuls module américains…

Avec Axiom et SpaceX, la stazione spaziale internazionale per lo sviluppo della tendenza !

Articolo de Remy Decort pubblicato il 06/06/2021

Le turismo spaziale alla destinazione della stazione spaziale internazionale s’accelere. Après l’annonce en début d’année d’une première mission habitée commerciale et touristique, SpaceX et Axiom Space ont conclu un nouvel accord qui prévoit trois autres vols habités à bord du Crew Dragon à du destination orbitale complesso d’ici fin 2023. En parallèle, Axiom planche sur sa propria stazione spaziale non le premier module pourrait être raccordé à l’iss dès 2024.

Axiom Space vient de signer un nuovo contratto di lancio avec SpaceX portante a quatre le nombre de missions habitées qui seront lancees à destination de la Station spaziale internazionale d’ici 2023. Falco 9 e le Crew Dragon di SpaceX. Ax-1, la première mission d’Axiom, annoncée en marzo 2020a déjà été approuvée par la Nasa e devrait être lancée vers l’ISS au plus tôt en gennaio 2022. À term, Axiom souhaite proponer jusqu’à deux vols privés vers l’iss par an.

Chaque mission emportera trois clients et un astronaute professionnel. Pour Ax-1, l’astronauta professionista sera Michael López-Alegría. À 63 anni, cet ancien de la Nasa a déjà à son actif près de 258 jours dans l’espace et 10 sorties extravéhiculaires. Le missioni a participé à trois avec la navette spaziale americana et effectué un séjour dans l’ISS. Si Axiom Space n’a pas dévoilé le nom des trois premiers passagers, en plus d’un millionnaire israélien, su citare l’attore Tom Cruise e il regista Doug Liman.

Fondée en 2016, cette avviare se présente comme un fournisseur de services complets pour des missions orbitali Destinati agli astronauti privati, i turisti mai più aussi di chercheurs per il montaggio di scene di un film! Son offre comprend notamment la formation, le transport et la planification des missions.

Une station commerciale en sviluppo

Axiom Space devient un acteur majeur de la commercialization et l’utilisation du complexe orbital. Cette privatizzazione dell’ISS est incoraggiato dalla Nasa. Le but de l’agence et de ses partenaires est de développer une véritable economie en orbite basse autour de l’ISS, en s’appuyant sur les enterprise et start-up du New Space, non SpaceX et Axiom Space notamment.

Axiom Space a égallement levé più di 130 milioni di dollari per lo sviluppo di una stazione spaziale qui sera d’abord rattachée à l’ISS avant de devenir indipendente. Les module de cette station commerciale seront réalisés par Spazio di Thales Aleniaavec un premier lancement dès 2024. Les deux premiers éléments qui seront lancés sont le noeud di giunzione Nodo 1 (AxN1) e il modulo abitativo (AxH). Le but d’Axiom Space est de rendre autonome sa station et de la séparer de l’ISS d’ici dix ans.