“Il peggior primo ministro”, “Pogo tornerà?” … La stampa britannica commenta le dimissioni di Liz Truss

Pubblicato il 21/10/2022 alle 09:08 Tempo di lettura: 2 minuti



unDopo il suo licenziamento, il primo ministro britannico Liz Truss si è finalmente dimesso giovedì per dimettersi dopo appena sei settimane al potere, in quella che assomiglia a una croce per il leader conservatore, il cui programma economico estremo ha causato una crisi politica e finanziaria.







Premi attraverso i commenti del canale e non è gentile con la signora Truss, a cominciare da la metropolitana Chi non esita a titolare: “Il peggior primo ministro che abbiamo mai visto”.

I conservatori britannici sono ora alla ricerca di un nuovo leader, tra i nomi citati, Boris Johnson.

volte Afferma che “Johnson ha intenzione di tornare al potere dopo che Truss se ne sarà andato”.

Il espressione quotidiana Sorge la domanda: “Non poteva, potrebbe … Boris rimbalzerà al 10° posto (Downing Street, ndr)?”

Il Telegrafo quotidiano Ma i rapporti dicono che “Boris Johnson dice ai conservatori: posso salvare il partito dalla cancellazione delle elezioni”.

il Sole Arriva addirittura a citare l’ex premier: “Tornerò”.