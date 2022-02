Il patron de McLaren lancia un défi à son pilote IndyCar per tornare alla Formula 1

Zapping Autonews racing F1: Top 10 dei Gran Premi dal 1950 al 2020

Il PDG de l’écurie britannique avoué que si il pilote messicano è sacré en IndyCar il serait pretendant à un volant en F1. Pour y parvenir, il devra prendre exemple sur des pilotes qui ont emprunté ce chemin :

L’esattezza ce que je lui ai dit, le chemin le plus rapide jusqu’à la F1 est de faire ce que Juan Pablo Montoya o Alex Zanardi o Jacques Villeneuve o Michael Andretti ont fait : gagner en IndyCar. Ce sera sa meilleure chance d’aller in F1. O’Ward est incroyablement talentueux. Il a una super personalità. Je pense qu’il a ce qu’il faut, du point de vue du talent pur, pour être un pilote de Formule 1.

O’Ward avait déclaré qu’il pensait pouvoir rejoindre la catégorie reine d’ici 2 ans, ce que le patron de McLaren pense réalisable :

La Formule 1 est évidemment une discipline très différente, donc il ya beaucoup à apprendre, avec tous les boutons par exemple. Mais c’est sure qu’il [apprendra]. Il doit rester très concentré sur l’IndyCar. Ce sera le meilleur moyen pour lui d’aller in F1. Je pense que son plan de deux ans est plutôt corretto.

Ce n’est pas la première fois que le patron et le pilote passent un accord de ce genere. L’année dernière Zak Brown si è recato alla fine di Patricio O’Ward per il primo corso in IndyCar contro una sessione di prove durante la F1 ad Abu Dhabi. Promesse tenue après la victoire du Mexicain au Grand Prix du Texas, quattro corsi più tard.