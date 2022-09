Il nuovo bestseller di Samsung?

Samsung sta ufficializzando l’arrivo in Francia del Galaxy A23, il suo nuovo smartphone conveniente. Compatibile con il 5G, vuole rendere la vita difficile agli smartphone cinesi.

Dopo uno spettacolo all’insegna dell’estate Galaxy Z Fold 4 e altri Galaxy Z Flip 4Samsung torna con il Galaxy A23 5G. Un nuovo rappresentante del Gruppo A, che non ha nulla a che vedere con i dispositivi pieghevoli del produttore sudcoreano. In effetti, questi costosi modelli fungono da vetrine per Samsung mentre il Galaxy A23 5G è destinato ad aumentare le vendite.

La serie Galaxy A è nota per il suo rapporto qualità-prezzo ed è la risposta numero uno al mondo per i produttori cinesi. La gamma si espande ulteriormente in Francia con il lancio del Galaxy A23 5G che funziona come Gateway 5G a Samsung nel 2022. Il design regolare del marchio non sorprenderà e ci ricorderà fortemente il design dei suoi fratelli “grandi”; Come il Galaxy A53 5G che abbiamo testato. In plastica, mantiene un peso inferiore a 200 grammi (197 g) Sebbene esista un Grande schermo da 6,6 pollici. Inevitabilmente, mostra dimensioni abbastanza generose di 165,4 x 76,9 x 8,4 mm.

Snapdragon 695 e modulo fotografico quadruplo

Samsung è limitato a Tecnologia LCDma viene mostrato il pannello Galaxy A23 5G Full HD+ frequenza di aggiornamento 120 Hz. Sotto il cofano c’è uno scivolo Snapdragon 695 circondato da 4 GB di memoria e altri 64 GB di memoria interna. Spazio limitato che può essere esteso con una scheda microSD, in quanto il dispositivo offre uno slot dedicato.

Lato immagine, l’ultima aggiunta alla gamma presenta un set composto da quattro unità. include a Sensore principale da 50 MP (grandangolo con apertura f/1.8) e a Ultragrandangolare 5 MP (123 gradi, f/2.2). Aggiungi Samsung Unità da 2 MP Ciascuno (f/2.4), per misurazioni macro e di profondità. La composizione classica del colosso sudcoreano aggiunge a Sensore da 8 MP sulla parte anteriore. Sarà utile per selfie e videochiamate.

Infine, troviamo un file Batteria da 5000 mAh Ora compatibile con la ricarica da 25 W. È difficile evocare una carica “veloce” o “ultraveloce” come afferma Samsung, ma è in corso rispetto al modello precedente. Secondo il produttore, bastano solo 30 minuti per ripristinare metà dell’autonomia. Dal lato software, c’è Android 12 Con sovrapposizione OneUI 4.1.

Disponibile ora in Francia

Samsung Galaxy A23 5G è già disponibile in Francia prezzo 319 In nero, blu e bianco. L’acquisto di questo smartphone ti consente di beneficiare di 2 mesi di YouTube Premium e 3 mesi di Spotify Premium.