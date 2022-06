Il numero di casi di Covid-19 è triplicato in un mese e l’Organizzazione mondiale della sanità prevede “livelli elevati” di inquinamento questa estate in Europa.

Giovedì l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato all’AFP che si aspettava “livelli elevati” di COVID-19 quest’estate in Europa e ha chiesto un attento monitoraggio del virus dopo che i casi giornalieri sono triplicati per un mese.

“Poiché i paesi di tutta Europa hanno revocato le misure sociali in vigore, il virus si diffonderà a livelli elevati durante l’estate” ha affermato il Direttore dell’Europa alle Nazioni Unite, Hans Kluge. “Il virus non andrà via solo perché i paesi smettono di monitorarlo. Continua a inquinare, continua a cambiare e continua a uccidere”, Lo ha detto in una dichiarazione scritta all’Afp.

Motivato dalla sottovariabile Omicron BA.5, il numero di casi nei circa 50 paesi della regione europea dell’OMS si è avvicinato a 500.000 al giorno questa settimana, mentre era di circa 150.000 al giorno alla fine di maggio, secondo i dati pubblici. dall’organizzazione. Dopo circa 4.000-5.000 decessi al giorno per gran parte dell’inverno, il numero di decessi è attualmente ancora a un livello basso di circa 500, il livello dell’estate del 2020.

Quasi tutti i paesi europei mostrano casi in aumento, con Portogallo, Lussemburgo, Francia, Grecia, Cipro, Germania e Austria attualmente in testa con i tassi di infezione più alti.

Dobbiamo continuare a rintracciare il virus

“Ci auguriamo che gli ampi programmi di vaccinazione attuati dalla maggior parte degli Stati membri, combinati con le infezioni precedenti, significhino che eviteremo le conseguenze più gravi che abbiamo visto in precedenza nell’epidemia”, a dit M. Cluj. “Tuttavia, le nostre raccomandazioni rimangono in vigore”, sottolineato.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità chiede agli europei di continuare ad autoisolarsi se sviluppano sintomi respiratori, di garantire che le loro vaccinazioni siano aggiornate e di indossare una mascherina nei luoghi affollati.

“Dobbiamo continuare a tracciare il virus perché non farlo ci fa ignorare sempre più i suoi metodi di trasmissione ed evoluzione”, Il Direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Europa. Il sig. Kluge ha anche invitato gli Stati membri ad aumentare il loro livello di vaccinazione. “La maggiore immunità della popolazione e le scelte che vengono fatte per ridurre i rischi per gli anziani saranno fondamentali per prevenire ulteriori decessi quest’estate”, Egli ha detto.