Il mondo pagherà il prezzo della guerra nel 2023

“Le prospettive di crescita globale sono fosche”ha scritto l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in un rapporto pubblicato lunedì intitolato ‘Pagare per la guerra’.

La mancanza di calma sul terreno nell’ottavo mese dell’invasione russa dell’Ucraina, esemplificata dalla recente mobilitazione dei riservisti da parte di Mosca, incoraggia l’organizzazione internazionale a essere pessimista sull’immediato futuro dell’economia.

Dopo un 2022 difficile per famiglie e imprese, soprattutto a causa dell’improvviso aumento dell’inflazione, La crescita globale dovrebbe rimanere debole nel 2023.conferma l’istituzione con sede a Parigi.

Si aspetta che il PIL globale cresca del 2,2% contro il 2,8% previsto nella precedente previsione di giugno, sebbene abbia mantenuto la previsione per quest’anno al 3% dopo averla tagliata in modo significativo negli ultimi anni.

“Le pressioni inflazionistiche sono sempre più diffuse, con l’aumento dei costi di energia, trasporti e altri che incidono sui prezzi”conferma l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che ha rivisto al ribasso le previsioni per il 2023 per quasi tutti i paesi membri del G-20 ad eccezione di Turchia, Indonesia e Regno Unito, le cui economie ristagneranno.

Shock a 2800 miliardi

Per mostrare l’entità dello shock della guerra per l’economia globale, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha stimato le perdite finanziarie previste per il prossimo anno in 2.800 miliardi di dollari rispetto alle precedenti previsioni sull’arrivo dei carri armati in Ucraina.

Ha senso che i paesi limitrofi di Kiv e Mosca sostengano i costi maggiori secondo l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico: la crescita nell’Eurozona è soggetta alla revisione più significativa di tutte le regioni del mondo con una crescita prevista dello 0,3% contro 1,6% previsto. nel mese di giugno. Il motivo principale è l’aumento dei prezzi dell’energia, con un’inflazione prevista quest’anno all’8,1% e al 6,2% l’anno prossimo.

La recessione è lo scenario che l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha proiettato per la Germania per diversi mesi come ad alto rischio dai principali meteorologi globali: la prima economia europea, secondo l’OCSE, vedrà il PIL calare dello 0,7% il prossimo anno. 2,4 punti rispetto alle aspettative precedenti.

I suoi principali vicini la fanno franca: è prevista una crescita dello 0,4% in Italia, dell’1,5% in Spagna e dello 0,6% in Francia, dove il governo punta ancora sull’1%.

Il Fondo Monetario Internazionale, nella sua ultima previsione di luglio, prevede una crescita dello 0,8% in Germania, dell’1% in Francia e dell’1,2% nell’Eurozona, ma potrebbe rivedere al ribasso le proprie previsioni in ottobre.

Tra le altre regioni chiave, la crescita degli Stati Uniti è prevista dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico allo 0,5% rispetto all’1,2% previsto a giugno e la Cina al 4,7% rispetto al 4,9%.

“Molta incertezza”

“Grande incertezza circonda queste previsioni economiche”., l’OCSE riconosce, soprattutto alla luce dei rischi di interruzione dell’energia elettrica durante l’inverno. Il forte aumento dei prezzi sta già minacciando l’attività di un numero crescente di aziende, alcune delle quali sono costrette a ridurre la propria attività.

Secondo l’organizzazione, una carenza di gas maggiore del previsto potrebbe avere l’effetto a cascata di ridurre il prodotto interno lordo dell’eurozona di ulteriori 1,25 punti l’anno prossimo, il che spingerebbe quindi molti paesi alla recessione.

Questo scenario è tanto più preoccupante in quanto le banche centrali dei paesi sviluppati ed emergenti sono fortemente impegnate ad aumentare i tassi di interesse per contenere l’inflazione, con il rischio di sottoquotare anche la crescita.

Prezzi in rialzo “Un fattore chiave” Nell’attuale rallentamento, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, tuttavia, invita i banchieri centrali a continuare, per evitare di aumentarlo in modo più aggressivo se l’inflazione continua a salire.

L’Ente afferma che misure di bilancio mirate e temporanee per famiglie e imprese fanno parte della soluzione dell’emergenza, sottolineando che finora sono state adottate misure contro l’aumento dei prezzi dell’energia. “Targeting debole” Perché spesso ne avvantaggia un numero molto elevato di famiglie e imprese.