Il momento migliore della giornata per allenarsi per uomini e donne

Un nuovo studio rivela che ci sono momenti ideali della giornata per raggiungere obiettivi di esercizio specifici a seconda che tu sia maschio o femmina.

La ricerca mostra che per le donne, in particolare, l’esercizio fisico al mattino o alla sera produce risultati diversi. Lo studio esamina anche l’effetto di ore di esercizio sull’umore di una persona.

Il tempo di allenamento cambia gli effetti dello sport

Non tutti fanno la stessa cosa. Per alcuni, l’esercizio fisico è un modo per trattare un problema di salute come la pressione alta. Altri si allenano per rafforzare una parte o un’altra del corpo, mentre altri si allenano per migliorare il proprio umore. Un nuovo studio suggerisce che l’ora del giorno in cui una persona si esercita può portare a risultati diversi. Inoltre, questi risultati non sono gli stessi per donne e uomini.

Il professor Paul J. Arceiro, autore principale dello studio e professore presso il Dipartimento di salute e scienze fisiologiche umane dello Skidmore College di New York, scrive nello studio che il momento migliore per fare esercizio è quando le persone possono adattarsi al loro programma. Tuttavia, lo studio rivela alcuni periodi in cui è più probabile che gli individui raggiungano obiettivi di esercizio specifici. Lo studio è stato pubblicato su Frontiers in Physiology.

Allenati dalle 6:00 alle 8:00 o dalle 18:30 alle 20:30.

I ricercatori hanno monitorato i benefici dell’esercizio in un gruppo di 30 donne e 26 uomini a cui è stato assegnato l’esercizio al mattino, in particolare tra le 6:00 e le 8:00, o la sera dalle 18:30 alle 20:30.

Tutti i partecipanti erano sani, non fumatori e allenati. I partecipanti sono stati formati secondo il modello PRISET di esercizio e fitness (assunzione regolata di proteine ​​combinata con esercizi di resistenza funzionale, corsa a intervalli, stretching ed esercizi di resistenza). Tutti i partecipanti hanno seguito un programma alimentare sano e il consumo era simile nei gruppi mattutini e serali.

Gli autori dello studio hanno misurato una serie di risultati, tra cui forza muscolare, resistenza, composizione corporea, pressione sanguigna sistolica/diastolica, rapporto di scambio respiratorio e stati d’animo, nonché assunzione di cibo. Tutti i partecipanti erano individui sani, attivi, magri e con peso stabile, che potrebbero non rappresentare specificamente abitudini, dati demografici o obiettivi della popolazione generale. Inoltre, erano adulti di mezza età senza malattie cardiovascolari. Pertanto, queste persone non saranno pienamente rappresentative della popolazione generale.

migliorare l’umore

Un aspetto unico dello studio è l’esplorazione di quando l’esercizio influisce sull’umore. Questo studio mostra per la prima volta che l’ora del giorno in cui ti alleni altera in modo significativo gli stati d’animo di donne e uomini. Nello specifico, le donne che si allenano al pomeriggio migliorano notevolmente il proprio umore rispetto a quelle che si allenano al mattino.

Gli uomini nello studio hanno mostrato un miglioramento dell’umore percepito maggiore rispetto alle donne. L’esercizio sembra ridurre significativamente lo stress, la depressione e la rabbia negli uomini indipendentemente dall’ora del giorno, mentre è stato osservato un miglioramento dello stress e della depressione nelle donne che si esercitano solo la sera.

Benefici fisiologici

Tutti i partecipanti hanno mostrato un miglioramento su tutta la linea dopo la prova di 12 settimane. Tuttavia, la natura di questi miglioramenti variava. Le donne che si esercitavano al mattino hanno ridotto di più il grasso corporeo totale e il grasso della pancia, hanno abbassato maggiormente la pressione sanguigna e aumentato la forza muscolare della parte inferiore del corpo. Le donne che si esercitavano la sera hanno notato maggiori miglioramenti nella forza muscolare della parte superiore del corpo, nell’umore e nella sazietà.

L’effetto era meno pronunciato negli uomini. Tuttavia, c’erano differenze:

Gli uomini che si allenano in qualsiasi momento della giornata migliorano le loro prestazioni fisiche.

Gli uomini che si esercitavano la sera hanno notato benefici per il cuore e la salute metabolica, oltre a una riduzione dell’affaticamento.

Perché questa differenza tra i sessi?

Gli autori dello studio sottolineano che un “confronto diretto” tra donne e uomini non era lo scopo dello studio. Tuttavia, diversi potenziali meccanismi che spiegano le differenze tra donne e uomini nella loro risposta all’esercizio in diversi momenti della giornata possono includere differenze nella funzione neuromuscolare, nella densità capillare, nelle risposte alla fame e nel metabolismo dei lipidi tra donne e uomini”.

Queste differenze suggeriscono che fattori molecolari, endocrini, metabolici e neuromuscolari probabilmente contribuiscono a queste differenze quotidiane nei risultati di salute e nelle prestazioni fisiche tra donne e uomini.

L’esatto meccanismo non è chiaro, ma potrebbe essere correlato agli effetti neuro-ormonali e psicologici dell’esercizio fisico nel corso della giornata come forma di “destressing” che può anche avere un effetto positivo sulla qualità del sonno. È interessante notare che l’esercizio pomeridiano negli uomini ha ridotto significativamente la fatica.

I risultati dello studio suggeriscono che le persone dovrebbero considerare l’ora del giorno in cui si allenano quando sviluppano programmi di esercizio o fitness con il proprio medico.