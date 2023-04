Il mercato globale degli smartphone ha registrato un calo per il quinto trimestre consecutivo, scendendo del 12% nel primo trimestre del 2023, e Samsung è tornata al vertice, seguita da Apple e Xiaomi.

Samsung è stato l’unico grande fornitore a recuperare trimestre su trimestre e tornare al comando con una quota di mercato del 22%. Nel frattempo, Apple è passata al secondo posto con una quota di mercato del 21%, colmando il divario tra essa e Samsung, grazie alla forte domanda per la sua serie iPhone 14 Pro nel primo trimestre del 2023. Xiaomi ha mantenuto la terza quota di mercato con l’11%. ha aiutato con il lancio di nuovi prodotti alla fine del trimestre, mentre è proseguito l’adeguamento delle scorte. OPPO e vivo hanno rafforzato la loro posizione nella regione Asia-Pacifico e nei loro mercati nazionali, conquistando rispettivamente una quota di mercato del 10% e dell’8%.

“Il calo del mercato degli smartphone nel primo trimestre del 2023 è stato in linea con le aspettative dell’intero settoreLo afferma Sanyam Chaurasia, analista di Chez Canalys.

“Le condizioni macroeconomiche interne hanno continuato a ostacolare gli investimenti e l’operatività dei venditori in molti mercati. Nonostante le riduzioni di prezzo e le promozioni dei grandi fornitori, la domanda dei consumatori è rimasta debole, in particolare nel segmento a basso costo, a causa dell’elevata inflazione che ha colpito la fiducia e la spesa dei consumatori. Inoltre, il continuo rallentamento della domanda degli utenti finali ha portato a una massiccia ondata di liquidazione delle scorte lungo la catena di approvvigionamento, poiché le catene riducono i livelli di inventario per garantire le proprie operazioni. Per mantenere bassi i volumi di vendita, i fornitori hanno continuato a utilizzare tecniche di produzione conservative, che hanno avuto un impatto negativo a lungo termine sull’andamento operativo della filiera della componentistica.“.

“tuttiOccasionalmente abbiamo notato alcuni segni di moderazione in questo continuo declinoha commentato Toby Chu, analista di Canalys.

“Ci sono stati miglioramenti nella domanda e nei prezzi di alcuni prodotti per smartphone. Inoltre, alcuni fornitori di smartphone sono diventati più attivi nella pianificazione della produzione e nell’ordinazione dei componenti. Canalys prevede che le scorte del settore degli smartphone, indipendentemente dal canale o dal fornitore, potrebbero raggiungere un livello relativamente buono entro la fine del secondo trimestre del 2023. È ancora troppo presto per prevedere una ripresa della domanda aggregata dei consumatori. Tuttavia, il volume delle vendite del mercato globale degli smartphone dovrebbe migliorare a causa della riduzione delle scorte nei prossimi trimestri. Inoltre, i fornitori si stanno concentrando maggiormente sulle innovazioni e sul miglioramento dell’efficienza dei canali di produzione e distribuzione dopo una serie di fluttuazioni, il passaggio dalla crescita trainata dai volumi e dalle quote alla crescita trainata dalla qualità. La diffusione dei telefoni 5G e dei telefoni pieghevoli è diventata una nuova forza trainante nel settore.“

Fonte: Canali

