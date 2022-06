Il marchio offre un’esperienza completamente nuova che cambierà la vita dei suoi clienti!

Secondo Joe Willemens, responsabile dei negozi alimentari del gruppo Colruyt, c’è ancora spazio per investimenti nella rete di negozi in Belgio, Francia e Granducato del Lussemburgo. In Belgio, grandi città come Bruxelles, Anversa, Gand e Liegi sono in vista del Gruppo Hull.







“Storicamente abbiamo avuto una quota di mercato inferiore là fuori e vogliamo assorbirla rapidamente”, si rivolge a Jo Willemyns.

Colruyt osserva inoltre che il servizio “Collect & Go”, che consente a un cliente di acquistare generi alimentari online e ritirarli in un punto di raccolta nel negozio, funziona bene nelle aree rurali e semiurbane. Ma il marchio vuole fare un ulteriore passo avanti e consegnare la consegna a domicilio, a Bruxelles e ad Anversa come primo passo. Colruyt comunicherà di più su questo la prossima settimana.