Il Manchester United schiaccia il Charlton e il Newcastle spara al Leicester / Carabao Cup / Quarti di finale / Sommario / SOFOOT.com

Manchester United-Charlton 3-0

Potts: Antonio (21H) e Rashford (90H90H+4)

Old Trafford, il tuo mondo crudele.



Il Manchester United ha ottenuto l’undicesima vittoria consecutiva nella propria tana quando ha accolto il Charlton, 12 anniH Dal primo campionato (3-0). Povero Sean Claire contro Alejandro Garnacho. L’argentino ha regalato una palla gol a Diogo Dalot, che l’ha mandata in tribuna (3H), e ha tentato lui stesso la fortuna, ma non ha catturato l’inquadratura (7H). Inarcandosi, Charlton ha logicamente preso un bel tiro da Anthony (1-0, 21H). Fred ha colpito il palo con un fantastico calcio di punizione (35H), a cui ha risposto Albie Morgan, il cui tiro si è rivelato molto piccolo mentre Tom Heaton è stato ampiamente battuto (37H). Anthony Elanga ha messo la palla dietro, ma in posizione di fuorigioco (49H), e Ashley Maynard Brewer si è salvata contro Garnacho (65H) o Christian Eriksen (84H) Mantenere coraggioso desiderio. Tuttavia, Marcus Rashford ha finito per finire la partita con due gol tempo di denaroLegge (2-0, 90H) Poi se n’è andato (3-0, 90H+4). Lo United giocherà le semifinali della Carabao Cup, ma forse non Dalot, che si è infortunato nel primo tempo.

Stivali: bruciare (60H) e Joelinton (72H)

La favola della gazza e della volpe.

Travolto dal Newcastle al King Power Stadium due settimane fa, il Leicester ha sofferto ancora una volta l’ira gazza Questo martedì, questa volta al St James’ Park (2-0). La gente del posto ha rapidamente preso il ritmo, con Sean Longstaff (1ripete). Il centrocampista addestrato dal club era tutto intorno e ha chiamato più volte Danny Ward (19H54H), anche sulla strada per Bruno Guimarães (45H). Molto dominante nella prima stagione (13 tiri a 2), il Newcastle è ripartito allo stesso ritmo dopo l’intervallo trovando Joelinton (46).H). Dan Bern ha finalmente trovato un difetto dopo un periodo con lo stesso Jolinton (1-0, 60H)liberando l’intero campo, che ha potuto esultare per sempre quando il brasiliano ha rotto dalla sinistra (2-0, 72H). Jamie Vardy aveva le munizioni per ricominciare la partita, ma ha mancato il gol sotto porta (74H) E superò di pochissimo il suo tentativo, così venne a leccare la cifra (75H). Sempre al top in casa, gli uomini di Eddie Howe sfiorano la fuga di un premio “importante”. gazza Da Intertoto 2006. Ancora 180 minuti da giocare, e Wembley potrebbe aprire le porte…

QB