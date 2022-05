Il magnifico palazzo accanto alla stazione di Zaventem è in vendita… per 3 milioni di euro

I viaggiatori che passano per Zaventem conoscono questa enorme dimora dalle forme atipiche. La magnifica “Villa Coppen” a Vilvoorlaan si trova ai margini della stazione di Zaventem e può essere vista dai vagoni del treno, È in vendita ora. integrato”Stile cottage con richiami allo stile Art Nouveau “ Fondato negli anni ’20 dagli architetti Antoine Lenin e Clément Verhas, il palazzo di circa 1.000 metri quadrati presenta interni splendidamente conservati con rifiniture in legno e ornamenti.

“Questa villa non è solo arredata in modo unico con un bellissimo salone di ricevimento, ingresso separato, ampio ufficio (ideale per il lavoro autonomo) e un ampio seminterrato con luce naturale. È stata anche arredata con cura. Dettagli: bella lavorazione del legno, pavimenti in pietra naturale e porte dipinte, caminetto decorato”Si riferisce all’agenzia immobiliare Era Leus. La casa è stata classificata anche dal Distretto Fiammingo.

Nel seno della famiglia da quattro generazioni

Questa proprietà, considerata da alcuni la casa più bella di Zaventem, non rientra in tutti i budget: 3 milioni di euro. Un prezzo incredibile spiegato dalle dimensioni della proprietà (4277 m2). Infatti la casa si vende molto con due annessi, e precisamente “servizio di parcheggio e riconsegna auto e uno”casa a un piano“.

Secondo VRT, la casa è stata finora abitata dai discendenti dei primi proprietari, cioè da quattro generazioni. L’attuale residente, secondo il citato agente immobiliare di Het Laatste Nieuws, è una donna di 82 anni che non può più prendersi cura della vasta proprietà.