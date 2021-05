Il MAC fest si farà: le date e le novità della terza edizione

Il MAC fest, Festival della Musica, dell’Arte e della Cultura di Cava de’ Tirreni si farà

Lo comunica l’associazione Macass, ideatrice e promotrice del progetto. L’evento si terrà a Cava de’ Tirreni dal 25 luglio al 1 agosto.

La classica divisione del Festival tra Musica, Arte e Cultura vede la realizzazione sia di momenti suddivisi per ambito che di appuntamenti caratterizzati dalla commistione tra generi e approcci differenti. Salda l’attenzione per i temi d’attualità e il focus sull’elemento fondante della rassegna: la cultura come motore di innovazione sociale per il territorio.

Tornano gli appuntamenti tradizionali del Festival. Sono previste le Tavole Rotonde, la Masterclass musicale e i Workshop di Fotografia, Copywriting e Urbanistica. La Mostra d’Arte Collettiva ha raggiunto circa 40 artiste e artisti specializzati in Disegno, Pittura, Scultura, Fotografia, New Media Art. Il Concerto – grande assente nel 2020 – ha già il suo main artist proveniente dalla scena musicale nazionale.

Sono aperte le selezioni (scadenza: 30 giugno 2021) per videomaker, registi e amatori del video contest “La 48H”. Il progetto prevede la realizzazione di un prodotto audiovisivo con uno sguardo inedito sulla città, girato e montato in sole quarantotto ore. Per la prima volta il concorso si rivolge anche ad attori e attrici, introducendo il Premio Miglior Interpretazione. Novità della II edizione, la volontà da parte dell’associazione Macass di dedicare il 1° premio a Elvira Coda, prima regista italiana. Il corto vincitore sarà inserito nella programmazione dei Festival partner. Info e regolamento disponibili sul sito.

Le novità

Arriva Casa MAC: uno spazio di networking, di incontro e racconto. Una programmazione ricca di eventi che fondono insieme moda, editoria, intrattenimento, spettacoli dal vivo e innovazione.

Ogni mattina è prevista una nuova puntata di Radio MAC, il momento radiofonico che vede protagonisti i partner del MAC fest 2021. Verrà presentata l’edizione 1, per la prima volta in presenza, della rivista Macchiato – il magazine di approfondimento edito dall’associazione Macass.

Anche quest’anno il Festival si svolgerà nel rispetto delle normative anti COVID-19: ingressi contingentati, mascherine, misurazione della temperatura e ogni altro provvedimento necessario.