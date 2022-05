Il gruppo italiano del lusso Zegna ha venduto a medio termine oltre 2 miliardi di euro

Il gruppo familiare punta a un margine di profitto operativo rivisto di almeno il 15% a medio termine, a partire da circa il 10% entro il 2021.

Il gruppo, che controlla i marchi italiani di abbigliamento di lusso Zegna e l’etichetta statunitense Thom Brown, prevede una maggiore produttività del negozio per aumentare i ricavi, piuttosto che “impegnarsi” nell’aumento degli investimenti di marketing pianificati per supportare l’espansione dei marchi.

Concentrandosi sull’impegno a lungo termine nei confronti del Gruppo, Zegna ha rilasciato la propria strategia ESG (Environmental, Social and Personality), che sarà monitorata dal Consiglio di Amministrazione e collegata al premio di gestione.

Il gruppo, con sede nella regione Piemonte del nord Italia, è stato un pioniere nella protezione dell’ambiente con politiche tra cui la creazione di un’oasi naturale vicino alla sua sede e l’uso di materiali riciclati nella sua raccolta.

I suoi obiettivi sono di utilizzare solo fonti di energia rinnovabile in Europa e negli Stati Uniti entro il 2024 ed entro il 2027 per tutte le operazioni del gruppo.

Entro il 2026, si prevede che più della metà dei suoi ingredienti chiave sarà completamente scoperta e tale numero dovrebbe superare il 95% entro il 2030.

Dal prossimo anno Zegna pianterà 10.000 alberi in ogni città che apre o sposta i propri negozi, con l’obiettivo di rinnovare il programma di riforestazione avviato dal suo fondatore all’inizio del 1900.

Zegna è stata lanciata alla Borsa di New York a dicembre dopo essere entrata a far parte di Investindustrial Acquisition Corp, una società di acquisizione per scopi speciali (SPAC) sponsorizzata dalla società di private equity italiana Investindustrial e guidata dall’ex CEO di UBS Sergio Ermoti.

(1 $ = 0,9539 euro)