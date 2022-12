Il gruppo italiano C&C acquisisce Apple Premium Reseller IP Store

IP Store ha una rete di sei negozi in Francia. Illustrato da: DR

Pochi mesi dopo l’acquisizione del Girondin iConcept, il gruppo italiano C&C Mérignacais completa una nuova operazione di sviluppo esterno acquisendo l’IP store.

Nuova attività di sviluppo outdoor in Neo-Aquitaine per il gruppo italiano C&C. Dopo aver La Gironda ha acquisito iConcept All’inizio dell’anno ha acquisito IP Store Group. Gestito da Informatique & Prévention fondata 20 anni fa e con sede a Mérignac, quest’ultima è nominata Apple Premium Reseller e Apple Authorized Service Center. Si basa su una rete di sei negozi per il grande pubblico: Angoulême, La Rochelle, Poitiers, ma anche Tours, Orléans e Vineuil. Lavora anche attraverso il marchio ID&S dedicato alle attività professionali, i cui team sono divisi tra Bordeaux, Gond Pontovre (vicino ad Angoulême), Dorps e infine Tolosa. Quest’anno, l’intero fatturato rappresenta 25 milioni di euro. La transazione è stata effettuata con la società di consulenza di Bordeaux Alienor Partners. Creata nel 2001, C&C conta oggi 64 negozi in Europa, un team di oltre 700 dipendenti e un fatturato di quasi 380 milioni di euro.