Il governo del Canada annuncia il vincitore della sfida di rilevamento delle commozioni cerebrali utilizzando indicatori oggettivi

13 giugno 2024 | Ottawa, ON | Agenzia per la sanità pubblica del Canada

Le commozioni cerebrali sono la forma più comune di lesione cerebrale e vengono diagnosticate a migliaia di canadesi ogni anno. Nel 2022, a circa 35.000 bambini e giovani dai 5 ai 19 anni e a più di 65.000 adulti dai 20 anni in su verrà diagnosticata una commozione cerebrale nei pronto soccorso di tutto il Paese.

La sfida è stata lanciata dall’Agenzia per la sanità pubblica canadese Rilevare le commozioni cerebrali utilizzando indicatori oggettivi nell’estate del 2022 per trovare soluzioni per prevenire gravi problemi di salute associati alle traumi cerebrali. Nell’ambito della prima fase, 3 finalisti hanno ricevuto 150.000 dollari ciascuno per sviluppare le proprie idee.

Oggi, l’Onorevole Carla Qualtrough, Ministro dello Sport e dell’Attività Fisica, l’Onorevole Mark Holland, Ministro della Salute, e l’Onorevole François-Philippe Champagne, Ministro canadese dell’Innovazione, della Scienza e dell’Industria, hanno annunciato il vincitore della seconda fase della sfida . Contrattualistica Connessione tecnologia sanitaria (Solo in inglese) Riceverà 1 milione di dollari per sostenere la sua soluzione innovativa per rilevare le commozioni cerebrali e prevenire gravi problemi di salute associati a queste lesioni. L’azienda è stata selezionata per sviluppare ulteriormente una soluzione a supporto della diagnosi e delle previsioni di recupero basate sul rilevamento della commozione cerebrale utilizzando indicatori oggettivi.

Questa iniziativa fa parte del programma Innovative Solutions Canada per l’innovazione, la scienza e lo sviluppo economico canadese.

citazioni

“Le commozioni cerebrali sono un problema di salute pubblica ampiamente riconosciuto che può avere effetti devastanti sulla salute del cervello a breve e lungo termine. Utilizzando soluzioni innovative, come quelle sviluppate da HealthTech Connex Inc., possiamo creare un approccio più coerente alla gestione delle commozioni cerebrali in tutto il mondo. .” “Innovazioni come questa ci permetteranno di sostenere meglio la salute e il benessere dei canadesi che soffrono di traumi cerebrali”. Stimata Carla Qualtrow

Ministro dello sport e dell’attività fisica

“Uno dei motivi per cui le commozioni cerebrali sono un problema di salute pubblica è che attualmente non esistono strumenti oggettivi per rilevare le commozioni cerebrali, stabilire percorsi di recupero e determinare il rischio di recidiva. Ecco perché il lavoro svolto da HealthTech Connex Inc. è essenziale si basa sul lavoro del governo canadese per aiutare a prevenire le gravi conseguenze delle commozioni cerebrali sulla salute della popolazione canadese. L’onorevole Mark Holland

Ministro della Salute

“Siamo orgogliosi di continuare a sfruttare l’ingegno delle piccole imprese canadesi per promuovere l’innovazione e contribuire a risolvere problemi di salute pubblica come questo”. La soluzione rivoluzionaria di HealthTech Connex è un eccellente esempio di come Innovative Solutions Canada possa contribuire a portare importanti iniziative sul mercato, sostenendo al tempo stesso la crescita degli innovatori e degli imprenditori canadesi. » L’onorevole François-Philippe Champagne

Ministro dell’Innovazione, della Scienza e dell’Industria

I fatti in breve