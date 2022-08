“Il giorno in cui il dipartimento dei liquori ha generato il maggior numero di vendite è stato il giorno in cui è stata pagata l’indennità di ritorno a scuola”.

Pochi giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico, milioni di genitori in Belgio e Francia hanno ricevuto o riceveranno un’indennità per il rientro a scuola o un “bonus scolastico”. Su questo argomento fanno molto rumore le dichiarazioni dell’ascoltatore di Radio RTL France. E anche polemiche.







Nel suo show, “The Word to the Listeners”, Anis Bonvillon ha effettivamente dato la parola a Ludovic, di Boy-en-Velay. Afferma di aver svolto uno stage presso il negozio Auchan nel nord della Francia, senza specificare quale negozio, e ha lasciato cadere una breve frase che non è passata inosservata: “Il giorno in cui il reparto liquori ha fatto la maggior parte delle attività di vendita non è Natale ma il giorno in cui l’indennità è stata restituita alla scuola’, ha detto, tra lo stupore del giornalista in studio.

Naturalmente, le sue parole distraggono solo l’ascoltatore, ma hanno provocato molte reazioni e risentimento. A fronte di molte critiche, RTL ha poi chiarito che “secondo l’ultimo studio disponibile (OpinionWAy for CNAF/2013), il 95% dei beneficiari [de l’allocation, NDLR] Acquistato materiale scolastico. “I commenti fatti da questo ascoltatore non possono essere confermati da RTL. Stiamo cercando di ottenere dati più accurati dalla CNAF”, ha affermato il canale privato.