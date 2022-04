il gioco d’avventura è a petit prix sur Rakuten

Le célèbre jeu vidéo The Legend of Zelda : Breath of the Wild est en promozione sul sito di Rakuten. La versione per Nintendo Switch è disponibile per 51,49 € al posto di 54,99 €. Embarquez dans une aventure passionnante!

Le bon plan jeu The Legend Of Zelda – Breath Of The Wild sur Rakuten – Nintendo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: qu’est-ce que c’est?

Qui ne connaît pas le jeu vidéo La leggenda di Zelda? La saga revient dans un nouvel opus où l’aventure et l’action sont bien présentes. Après 100 ans de sommeil, Link se réveille dans un Royaume d’Hyrule devagé. Il lui faudra affronter le passé et vaincre Ganon. Quand la seule ha scelto qui reste est l’espoir, tout devient possible.

Accompagnez Link dans une épopée fantastique au cœur d’un gigantesque monde ouvert. Suivez ce héros salomeux dans univers peuplé de plaines verdoyantes, de grottes mystérieuses et de déserts écrasés par le soleil. Au fil de votre quête, vous allez récupérer des pouvoirs, affronter des ennemis menaçants, chaser du gibier dans un seul et unique but : survivre et battre Ganon. The Legend of Zelda: Breath of the Wild vous emmène d’étonnement en étonnement. Énigmes à résoudre, pièges à déjouer, il ya toujours quelque ha scelto à faire dans cet univers gigantesque aux panorami à couper le souffle. 31 ans que The Legend of Zelda fait palpiter le cœur des gamers et ce n’est pas près de s’arrêter.

Où trouver The Legend of Zelda : Breath of the Wild au meilleur prix?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è disponibile a prezzo ridotto su Rakuten. La versione Nintendo Switch passa da 54,99 € a 51,49 €. Grande libertà d’azione, des graphismes à tumber et une bande son dont vous allez vous rappeler longtemps, The Legend Of Zelda: Breath of the Wild séduit avec son univers enchanteur. Des heures de plaisir à l’orizzonte!

Clicca qui per profittare dell’offerta sul gioco Nintendo Switch The Legend of Zelda: Breath of the Wild

