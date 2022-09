Il funerale di Elisabetta II: Kate e Meghan rendono omaggio alla Regina con la loro scelta di gioielli

La nuova principessa del Galles, Kate, e Meghan, la duchessa del Sussex, hanno scelto gioielli simbolici per decorare i loro abiti da lutto lunedì al grande funerale della regina Elisabetta II.

La moglie del principe William indossava una collana di perle a quattro fili con chiusura di diamanti, di proprietà di Elisabetta II. La collana, creata dal famoso gioielliere britannico Garrard, la prima casa ad essere nominata gioielliere ufficiale della corona, è stata vista anche nel 1982 sul collo di Lady Diana – che all’epoca deteneva anche il titolo di Principessa del Galles – durante uno stato visita della regina Beatrice dei Paesi Bassi a Londra. La regina ha ordinato la collana da un set di perle donate dal governo giapponese dopo la sua prima visita di stato nel paese nel 1975, secondo lo specialista di gioielli reali The Court Jeweler.

La Principessa del Galles ha accompagnato il gioiello con orecchini di diamanti e perle del Bahrain, sempre della collezione del Re. Gli orecchini erano realizzati con perle ricevute in dono dal Bahrain al matrimonio di Elisabetta II e Filippo Mountbatten nel 1947. Furono spesso visti sulla regina nei primi anni del suo regno. Kate ha indossato gli stessi gioielli che sono stati collocati al funerale del principe Filippo, morto l’anno scorso.

Più discreta, Meghan ha optato per un semplice paio di orecchini, sempre in diamanti e perle. La regina le ha regalato questa gemma nel 2018 quando è entrata nella famiglia reale dopo aver sposato il principe Harry, e prima che la coppia si trasferisse in California e lasciasse i propri doveri ufficiali. Le perle sono anche associate al lutto, un simbolismo che risale al regno della regina Vittoria.

Anche gli stilisti britannici sono stati sotto i riflettori al funerale della regina Elisabetta in mezzo a tanto clamore, dato che Kate ha indossato un abito a portafoglio nero di Alexander McQueen e Meghan ha optato per un abito a mantella nero di Stella McCartney.