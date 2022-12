Nel 2021, l’autorità pubblica vallona ha emesso 21 milioni di dollari per sostenere il Brabante. Un anno fa, tuttavia, ha detto che non l’avremmo ripresa. Lo scorso aprile è stato dichiarato il fallimento. Perdita massima di vincite.

Giornalista politico

Di Eric Defett



Inserito il 14/12/2022 alle 17:19 Tempo di lettura: 4 minuti



eNell’aprile 2022, Hamon è stato dichiarato fallito. Fatta salva la quotazione, la Vallonia avrebbe perso nell’impresa 91,9 milioni, attraverso la Sogepa, l’ente pubblico preposto alle ricollocazioni o ai rimborsi per le imprese in difficoltà. Questo è molto, ma va notato che oggi le potenziali perdite degli investitori privati ​​sono stimate in 358,4 milioni di euro.

Da allora, questa clamorosa bancarotta ha scosso il mondo politico vallone, a cominciare dall’opposizione Engagés e dal PTB, che hanno ottenuto audizioni dei funzionari della Sogepa per evidenziare tanta vana generosità regionale, mentre Hamon era apparso in tutte le sembianze di un incumbent zoppicante . Dal 2005, Sogepa ha accumulato un totale di 122,7 milioni di dollari, di cui 21 milioni ancora in scadenza nel 2021.



