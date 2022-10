Il divorzio è nell’aria per Beckham? Victoria Beckham mette le cose in chiaro

Quest’estate, Victoria Beckham ha regalato ai suoi fan un simpatico spavento. L’ex cantante è apparsa senza il solito tatuaggio in onore di suo marito. In effetti, aveva le iniziali del marito, David Beckham tatuato sul polso, ma di recente ha deciso di cancellarle per sempre. Una decisione a cui non è sfuggita la maggior parte degli osservatori, che hanno subito concluso che nel gas c’era dell’acqua. Ben presto, le voci sul divorzio hanno invaso il web, al punto che il principale interessato ha dovuto rispondere.

Sono stati recentemente intervistati nello show oggi A New York, l’ex Spice Girl ha semplicemente spiegato di essersi fatta rimuovere il tatuaggio perché non le piaceva più. Secondo lei, nel tempo il disegno “sbavava” e le linee non erano più “così belle”.

“Ho questi tatuaggi da molto tempo e non sono più così magri come mi piacciono (…) I media hanno iniziato a speculare, stavo per lasciare mio marito? No, sono solo stanco di tatuare, è così semplice”. Io spiegai. Parole che rassicureranno i fan della coppia, che si è sposata nel 1999. Recentemente, sono apparsi anche più uniti che mai durante la prima sfilata dell’ex Spice Girl alla Paris Fashion Week. Molto commossa, ha preso in braccio il marito alla fine dello spettacolo. La prova che tutto va per il meglio nel migliore dei mondi tra due amanti.