Il direttore generale dell’OMS non ha indicato che i vaccini contro il Covid fossero “usati per uccidere i bambini”

Un breve estratto di una dichiarazione del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, sta circolando su diverse piattaforme online. In questo estratto, il capo dell’Organizzazione mondiale della sanità che ha menzionato la dose “booster” ha affermato di aver pronunciato correttamente le parole “kid-kill” ma ha semplicemente commentato la parola “bambini” in inglese.

Su molti social network tra cui Twitter ma anche in articolo britannico o acceso Youtube, gli utenti suggeriscono che il capo dell’Organizzazione mondiale della sanità ha affermato che “I paesi stanno deliberatamente ricordando ai bambini il vaccino contro il Covid-19 nel tentativo di ucciderli“.

Fai un video del dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus che dice in inglese: “È meglio concentrarsi su questi [vulnerable] gruppi a rischio di gravi malattie e morte, piuttosto che, vediamo, alcuni paesi usano dare booster per uccidere i bambini, il che non è vero. “

In francese dà: “È meglio concentrarsi su questi gruppi [vulnérables] Il che rappresenta un rischio di malattia grave e morte, piuttosto che alcuni paesi usano un promemoria per uccidere i bambini che non è vero come vediamo.“