Il dipinto di Mondrian esposto a testa in giù per 77 anni | anormale

Sabato in questa istituzione è iniziata un’importante retrospettiva del pittore olandese, culminata nell’esposizione di “New York City 1”, prodotta nel 1941. Tuttavia, il dipinto è stato mostrato a testa in giù, ha rivelato il museo questa settimana.

Nato nel 1872, Piet Mondrian è una delle figure chiave del movimento artistico olandese chiamato “De Stijl” (“stile” in francese), noto per le sue linee orizzontali e verticali e i suoi colori primari.

Nel 1940 il pittore partì per gli Stati Uniti a New York. Le griglie dritte dei suoi dipinti si ispirano al layout e ai grattacieli della città americana.