Il Digital Foundry svela i 3 migliori videogiochi del 2022 con la migliore grafica

L’anno 2022 sta lentamente volgendo al termine ed è tempo di fare il punto sui più grandi schiaffi grafici nei videogiochi. Se i Game Awards hanno già scelto un vincitore, gli esperti del Digital Foundry hanno in mente un altro accordo. E non è necessariamente quello a cui stai pensando.

If God of War: Ragnarök ha vinto quasi tutti i riconoscimenti ai Game Awards di quest’annoElden Ring ha vinto il gioco dell’anno. Conosciuto da tutti per il suo gameplay incredibilmente ricco e il gigantesco mondo aperto, l’ultimo titolo di From Software si è distinto anche per la sua grafica sontuosa, che ha vinto anche la migliore direzione artistica.

Tuttavia, questi prezzi sono relativamente soggettivi, non tutti devono vedere questa opinione. Questo è particolarmente vero per i membri del Digital Foundry, i veri esperti di tutto ciò che riguarda le prestazioni di PC e console per videogiochi. Il parere di quest’ultimo è diventato nel tempo una vera e propria bibbia per tutti i videogiocatori affamati di dati sulle ultime schede grafiche e altri confronti PS5/Xbox Series X.

E il gioco più bello del 2022, secondo Digital Foundry, è…

Inoltre, quando Digital Foundry rivela la sua lista dei migliori videogiochi grafici dell’anno, possiamo senza dubbio affermare che questi rispettivi titoli sono davvero belli, anzi molto belli. Quindi iniziamo senza ulteriori indugi con il terzo gradino della piattaforma, che è occupato da una piccola sorpresa. In effetti lo è Porta RTXE il Una versione ray tracing del gioco cult sviluppata utilizzando la tecnologia RTX Remix di Nvidia.

Al secondo posto troviamo Protocollo Callisto. Il nuovo ragazzo del creatore di Dead Space, Glen Schofield, ha ricevuto un’accoglienza un po’ mista per il suo gameplay deludente, ma la sua grafica è senza dubbio tra le migliori dell’anno. Infine, il grande vincitore in questi primi tre non è altro che Orizzonte Proibito Ovestche abbiamo già lodato per la sua bellezza Il nostro test personalizzato. Se stai cercando un mondo lussuoso da esplorare, non cercare oltre.