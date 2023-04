Il design di Pixel 8 appare in un leak, dai un’occhiata!

Il 2021 sarà un vecchio Pixel e il 2022 lo sarà altrettanto. Senza rivoluzionarne la formula, Google è riuscita a migliorarla in modo da offrire uno smartphone completo e senza grosse pecche. Più unico nel suo design, sicuramente, Pixel 7 Pro è uno di quei telefoni che stupiscono e sconvolgono non appena viene appoggiato sul tavolo. Con il suo display brillantemente luminoso e il nuovo chip del sensore G2, è pronto per intrattenerti a lungo, in largo e in tutto il mondo. In termini di fotografia, detiene la sua corona su Android. Zoom, sensore grandangolare, selfie, modalità “notte”, ergonomia … Supera tutta la concorrenza. Solo Apple continua a tenerle testa. Unica lamentela, peccato che in video non sia così bello come in foto. Tuttavia, siamo fiduciosi che Google continuerà a migliorare la sua versione.

Infine, il suo unico tallone d’Achille può venire dalla ricarica, che è abbastanza lenta e dalla sua autonomia, che è soddisfacente, ma non eccezionale, soprattutto se utilizzato con una luce forte.

In ogni caso, con la nuova ammiraglia, Google sta rispondendo completamente alla nostra domanda iniziale. Sì, è possibile offrire uno smartphone completo e premium sotto i 1.000€. Pixel 7 Pro ne è la prova.