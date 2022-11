Il conteggio dei follower di Donald Trump è salito alle stelle: “Non l’ho mai seguito e ho appena scoperto che lo seguivo”

L’account Twitter di Donald Trump è stato riattivato Sabato dopo un sondaggio condotto da Elon Musk, il nuovo proprietario del social network Blue Bird, tra gli utenti. E in meno di 24 ore il numero di iscritti all’account dell’ex presidente è salito alle stelle. Domenica sera, 86,4 milioni di persone stavano già seguendo di nuovo Donald Trump. Il repubblicano non ha ancora pubblicato nulla (anche se il suo profilo rimanda già a un sito che si offre di partecipare finanziariamente alla sua campagna per le elezioni presidenziali del 2024).

Ma durante la giornata di domenica, molti netizen hanno riferito che ora stanno seguendo l’account di Donald Trump, quando non si sarebbero iscritti loro stessi. “Come hai iniziato a seguire Trump? Non l’ho mai seguito e ho scoperto di essere seguitoha commentato un utente di Twitter, prima che altri testimoniassero di aver subito la stessa sorte: mentre alcuni spiegano che stavano già seguendo l’ex capo di stato prima di cancellare il suo account, altri affermano di non aver mai seguito il suo profilo.

questo difetto? Impossibile dirlo, perché Twitter non ha più un servizio di comunicazione dalla sua acquisizione da parte di Elon Musk…