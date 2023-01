RappelConso afferma che le composte contaminate da patulina coinvolte stanno conducendo un richiamo di emergenza fino al 5 marzo 2023. In questo senso, queste sono le zucche composte Super U in vendita in tutta la Francia. A quanto pare, le micotossine presenti in questi prodotti superano i limiti normativi provocando questa decisione delle autorità a tutela dei consumatori affezionati.

Il compost contaminato dalla patulina è stato richiamato con urgenza

In realtà, Le composte contaminate con patulina vengono richiamate con urgenza a livello nazionale.

In questo senso RappelConso lo riferisce Le zucche composte del sistema U subiscono un processo di trazione.

In particolare , A causa del rischio di contaminazione da patulinauna micotossina che supera la soglia regolamentare.

Apparentemente questo prodotto riguarda l’avviso di chiamata Tutti i negozi U, siano essi Hyper U o Super U.

L’ANSES, infatti, qualifica la patulina come oggetto La micotossina è sintetizzata da diverse specie di funghi microscopici.

In questo senso, può Provoca disturbi gastrointestinali come ulcere, gonfiore e sanguinamento tra i consumatori.

Allo stesso tempo, anche il consumo di alimenti contenenti un’alta dose di patulina causerà Disturbi della funzionalità renale.

Richiamo del prodotto: borse in composta Super U

Infatti, questi composti contaminati dalla patulina si trovano nella categoria degli alimenti – prodotti dolciari.

In questo senso è questo Zucca Mela & Fragola Mela & Albicocca SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI U MAT & LOU 6X90G BY U BRAND.

Allo stesso tempo, elenchiamo di seguito i riferimenti dei prodotti rilevanti per avvisarti:

Definire i prodotti

GTIN: 3256225042470

Lotto: L8937

Data: data di durata minima 01/10/2023

Temperatura di stoccaggio: Il prodotto si conserva a temperatura ambiente

Area geografica di vendita: tutta la Francia

Distributori: Yu Store

sembra, Queste composte sono oggetto di questo richiamo nazionale del prodotto per la presenza di patulina.

E quindi, Evita il consumo a tutti i costi e restituiscilo al punto vendita per un rimborso.

D’altro canto, Puoi anche contattare il Servizio Consumatori allo 0969366936 Fino a domenica 5 marzo 2023 per ottenere il rimborso.