Il comportamento sconcertante di Sharon Stone fa deragliare un evento di beneficenza in Ucraina: “Non l’ho mai visto prima”

Passaggio per la città di Cannes con due facce. Glamour sul red carpet, Sharon Stone ha svelato un volto completamente diverso durante un evento a margine del famoso festival. Il 22 maggio una stella Istinto primitivo Sono stati invitati dal Better World Fund al JW Marriott Hotel di Cannes per condurre un’asta per l’Ucraina. il problema? L’attrice 64enne è stata reclutata come ambasciatrice ed è stata collegata a reati penali. Tutto anche se non mi interessa e sta ancora parlando pochi giorni dopo che l’anello è stato dato.

“Sto andando” “Ha messo all’asta due dei suoi effetti personali, un portafoglio e un porta carte, quando non erano elencati”, ha detto l’ospite Bel Mattino. Sharon Stone avrebbe anche usato il martello del venditore, che è severamente vietato. Arrivata in ritardo, avrebbe interrotto la sua visita nonostante avesse pagato una tariffa esorbitante di € 25.000. “Ha semplicemente detto: “C’è molto rumore, non mi stai ascoltando, me ne vado” Si legge sul giornale francese. “Era inimmaginabile, non l’ho mai visto in vita mia”. Uno degli organizzatori è rimasto scioccato dopo che l’evento è stato completamente annullato. Sharon Stone, in arrivo Persona indesiderata ?