Il comico Pierre Palmede avrebbe subito un ictus

Il comico Pierre Palmede ha avuto un incidente vascolare cerebrale (CVA) all’ospedale Paul Brosse di Villejuif (Val-de-Marne), secondo numerosi resoconti dei media, ha ricordato che “Tuttavia, la sua diagnosi vitale non funziona“.

L’avvocato dell’attore, Celine Lasik, si è unito all’AFP, non volendo confermarlo.

si è verificato l’ictusPoco prima delle 19:00Il comico di 54 anniCosciente ma molto debole“, specifica il Journal du Dimanche (JDD). Pierre Palmed è stato nel servizio per le dipendenze dell’ospedale Paul Bros, dove è stato agli arresti domiciliari, sotto il braccialetto elettronico, da quando è stato accusato di”Omicidio colposo e omicidio colposoDopo un grave incidente sotto l’effetto della cocaina causato da lui il 10 febbraio, è stato successivamente trasferito all’ospedale del Cremlino-Bicetre, secondo Le Parisien e JDD.

L’ufficio del procuratore distrettuale di Mellon, che ha chiesto che fosse posto in custodia cautelare, ha presentato ricorso contro la decisione degli arresti domiciliari. Dopo un’udienza a porte chiuse venerdì, in assenza del comico, la Corte d’Appello di Parigi si è riservata la decisione per lunedì alle 11:30. È anche indagato per possesso di materiale pedopornografico, che è stato aperto dopo aver presentato una denuncia alla polizia. Un uomo è stato incriminato sabato per aver pubblicato e detenuto materiale pedopornografico e posto sotto controllo giudiziario nell’ambito di tale indagine.