Il cittadino belga di 42 anni ha avuto una massiccia emorragia cerebrale, “Mia moglie stava morendo”

“Mia moglie sarebbe potuta morire”. Questo è ciò che Evan incolpa di AZ Voorkempen Malle, che venerdì mattina ha lasciato andare sua moglie con antidolorifici e antibiotici per un’infezione del tratto urinario. Fatta eccezione per domenica, Ann, 42 anni, aveva ancora forti mal di testa. Quindi il suo uomo ha deciso di portarla di nuovo al pronto soccorso, questa volta all’UZA di Edegem. Poi gli è stata diagnosticata un’emorragia cerebrale.

La madre di due adolescenti, di 12 e 14 anni, ha subito nella stessa notte un rischioso intervento chirurgico salvavita. “Il neurochirurgo mi ha chiamato di persona la notte stessa per dirmi che l’operazione ha avuto successo al 100%. È ancora in terapia intensiva. Sono l’unico che può entrare per un’ora al giorno, ma a causa delle circostanze, sta andando bene Ci è stato anche detto che mia moglie non ha mai avuto un’infezione del tratto urinario “, spiega Evan a GVA.