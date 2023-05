Il CEO di Roularta chiede informazioni sui prezzi bpost per la distribuzione di riviste | Belgio

Bpost riceve sovvenzioni pubbliche per la distribuzione di giornali e periodici. Ma Xavier Bouuckaert si chiede, sulla scia della scoperta di una serie di irregolarità all’interno di bpost – che potrebbero aver applicato margini altissimi ai servizi allo Stato – se l’azienda non chieda un prezzo altissimo per la distribuzione periodica.

Questi vengono distribuiti agli abbonati contemporaneamente al giro di posta, a differenza dei giornali che sono oggetto di un giro a sé stante, nelle prime ore del mattino. Xavier Bouckaert si chiede: “Perché una tiratura costa 35 centesimi per una rivista, mentre un giornale costa solo 25 centesimi? Inoltre, per i giornali, sono necessari giri separati”.

In reazione, bpost ha osservato che “nell’attuale franchise, i prezzi degli editori sono fissati dallo stato, non da bpost”. L’azienda aggiunge che il sostegno più alto ricevuto dal 2016, su base annua, per le riviste è stato di 54,3 milioni di euro, che è al di sotto del “tetto” previsto per questi sussidi. Xavier Bouckaert aveva menzionato sul sito web della rivista Trends emesso da Roularta l’importo di 70 milioni di euro a questo proposito.