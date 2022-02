Il carnet de santé numérique arriva dans le Gers

Les Gersois come tous les habitants de l’Occitanie vont bientôt recevoir leur code pour activer “Mon espace santé”!

A partir du 14 février l’Assurance Maladie va envoyer un Courrier ou un email à chaque gersois bénéficiaire d’un régime d’assurance maladie français pour lui présenter Mon espace santé et l’inviter à activer son profil. “Mon espace santé”, un nuovo servizio numerico proposto per l’Assurance Maladie et le ministère des Solidarités et de la Santé.

Personnel et sécurisé, Mon espace santé a vocation à devenir le futur carnet de santé numérique des citoyens, leur permanente de stocker toutes les informations de santé utiles à leur suivi médical (ordonnances comp aux délogs, etc.) et de les partager avec les professionnels et établissements de santé de leur choix.

L’offerta égallement une messagerie santé pour sécuriser les échanges avec les professionnels et établissements de santé qui les prennent en charge, puis il sera bientôt arricchi d’un agenda médical et d’unlisuesé catalog et de services’application. L’usage des services numériques en santé (plateformes de télémédecine, objets connectés, systèmes d’information tels que SIDEP ou Vaccin Covid, application Tous anticovid, ecc.) a été fortement accéléré sanitaire avec. la crisi

Mon espace santé s’inscrit pleinement dans cet environnement en forte évolution et répond aux aentes d’outils qui semplicifient, optimisent et accélèrent la gestion de la santé et des parcours de soins. Conçu avec et pour les users, Mon espace santé est un service simple à utiliser, avec une interface ergonomique et intuitivo, accessibile tramite un ordinateur, une tablee ou uno smartphone.

Dès début 2022, l’usager a accès à deux fonctionnalités essentielles au suivi de son parcours de soin : le dossier médical et la messagerie de santé.

Conçu avec et pour les users, Mon espace santé est un service simple à utiliser, avec une interface ergonomique et intuitivo, accessibile tramite un ordinateur, une tablee ou uno smartphone. Dès début 2022, l’usager a accès à deux fonctionnalités essentielles au suivi de son parcours de soin : le dossier médical et la messagerie de santé.