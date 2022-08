Il capo di Ryanair annuncia la fine dei 10 euro e l’aumento dei prezzi

Il capo della compagnia aerea low cost ha affermato che le tariffe commerciali a marchio Ryanair da 1 euro e 10 euro saranno scomparse “per diversi anni” a causa dell’aumento dei prezzi del carburante.

Pubblicato il 08/11/2022



unCon l’impennata dei prezzi dell’energia, accelerata dalla guerra in Ucraina, l’era dei biglietti aerei venduti a 10 euro o meno è finita, avverte Michael O’Leary, presidente della compagnia aerea low cost Ryanair. Penso che non ci saranno più banconote di dieci euro perché i prezzi del petrolio sono molto più alti da quando la Russia ha invaso l’Ucraina. “Le nostre promozioni sono davvero economiche (…), e penso che non vedremo quei prezzi per un certo numero di anni”, ha detto giovedì alla BBC Radio 4.







Compagnie aeree low cost come l’irlandese Ryanair o la sua rivale britannica Easyjet hanno scosso il trasporto aereo negli ultimi 20 anni e ridotto le tariffe, contribuendo all’aumento dei voli brevi, compresi i fine settimana in città.

Secondo il signor O’Leary, in un’intervista radiofonica su BBCSi prevede che i prezzi medi dei biglietti di Ryanair aumenteranno di circa 10 euro a circa 50 euro per volo nei prossimi cinque anni. Il che, grazie alla struttura tariffaria a basso costo con molti supplementi, soprattutto per il bagaglio, può aumentare rapidamente il costo totale di un viaggio di andata e ritorno a diverse centinaia di euro o sterline, e minare la domanda.

“L’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea è stata un disastro”

L’impennata del prezzo del petrolio nell’ultimo anno (+36% per il greggio Brent registrato a Londra) pesa soprattutto sui costi delle compagnie cosiddette “low-cost” rispetto ai vettori tradizionali, ma incide anche sui bilanci delle famiglie. Le bollette energetiche annuali aumenteranno in media di diverse migliaia di sterline per famiglia nei prossimi mesi nel Regno Unito, dove l’inflazione potrebbe superare il 13% entro ottobre, secondo la Banca d’Inghilterra.

Michael O’Leary, tuttavia, vuole credere che la domanda di viaggi aerei reggerà e che di fronte ai vincoli di budget dei consumatori, le compagnie aeree low cost andranno bene. Lavoratori europei nel Regno Unito, dove in precedenza avevano svolto centinaia di migliaia di lavori.







“Il mercato del lavoro è molto stretto, soprattutto per i lavori poco qualificati nel settore alberghiero e della ristorazione, nella distribuzione e nell’agricoltura, nonché per la sicurezza e gli addetti ai bagagli negli aeroporti”, ha affermato il direttore. “E se c’è un po’ di sincerità da parte del governo Johnson, ammetterà che la Brexit è stata un disastro per la libertà di circolazione dei lavoratori e che una delle principali difficoltà che l’economia britannica deve affrontare oggi è la carenza di lavoratori”.