Il capo di Dassault affronta il Belgio sul futuro jet da combattimento: “Perché dovrei lasciare il posto a persone che hanno scelto l’F35?”

Il carico utile è pesante. Viene da Eric Trappier, CEO di Dassault Aviation che è stato ascoltato mercoledì davanti ai senatori francesi sul disegno di legge sulla programmazione militare. Al centro delle discussioni c’era, in particolare, il futuro velivolo da combattimento che l’azienda avrebbe dovuto (partecipare) allo sviluppo. Stiamo parlando di velivoli di sesta generazione – dispositivi stealth che includeranno una componente drone e saranno in parte gestiti da intelligenza artificiale – che andranno a sostituire i velivoli più moderni attualmente, come gli F35 (quinta generazione), i Rafale e altri Eurofighter. Se questi aerei decolleranno solo nel migliore dei casi nel 2035, o addirittura nel 2040, allora molti paesi si stanno già posizionando su vari programmi di sviluppo nella speranza, in particolare, di ottenere i maggiori benefici economici possibili.

Attualmente sono in corso tre grandi progetti. Gli americani hanno il loro programma. Scaf (For Future Air Combat System) è stato sviluppato da Francia, Germania e Spagna. Infine, lo Storm proviene da Regno Unito, Italia e Svezia, a cui si è aggiunto il Giappone. Se il Belgio non ha ancora preso una decisione, dovrebbe essere presa presto. Alcuni costruttori belgi (sognano ancora) benefici economici simili a quelli generati dal “decennio del secolo” negli anni ’70, quando il nostro Paese faceva parte dello sviluppo della F16 americana.

“Ho sentito parlare dei belgi…”

Ma questa volta la porta americana è chiusa. Almeno per il momento. Gli Stati Uniti hanno scelto di fare da soli – almeno per ora – con il progetto del velivolo di sesta generazione. Quindi l’Europa rimane. E se si deve credere al capo della Dassault Aviation, il Belgio non è proprio il benvenuto nel progetto franco-tedesco-spagnolo.

L’F-35 costerà (almeno) 30.000 euro per ora di volo

Eric Trappier, infatti, non sembra aver recepito la scelta belga della F35 americana, in sostituzione della F16, soprattutto a scapito della Dassault Rafale. A quel tempo, nel 2018, il produttore francese ha parlato “Brutto segnale per la costruzione della difesa europea. Il signor Trappier è rimasto sulla stessa linea mercoledì contro i funzionari eletti della Francia. “Ho sentito parlare dei belgi, è molto buono. Ma poi consiglierei di creare un club F35 all’interno di Scaf”scherzato. Metti più paesi F35 in Scaf, non vedo il problema. Ma questo è il mio lato che è un po’ limitato”.dice l’amministratore delegato. “Perché dovrei risparmiare spazio nella mia fabbrica, nel mio ufficio progettazione per le persone che hanno scelto la F35? Alle aziende che hai visto agire dietro il loro governo per comprare l’F35? “

citazioni “L’ho sentito dire: possiamo dare subito lavoro alle aziende belghe… No. Se mi viene imposto, mi batterò. Non capisco perché oggi darei lavoro ai belgi”.

La questione dei vantaggi economici è anche sul tavolo nel caso in cui nuovi paesi vengano integrati nel programma SCAF, secondo Trappier. “I francesi sono solo uno su un terzo. Due terzi di loro sono già passati dall’altra parte (In Spagna e Germania, ndr). Grazie alla riduzione, finiremo per ridurre le competenze utili”. prima di aggiungere:Quindi toglierò la funzione alla Francia per metterla nei paesi che hanno fatto l’opzione americana. Nessuno è ingannato. Non è perché c’è una collaborazione tecnologica in Europa che alcuni domani non acquisteranno l’America. […]” Sento dire: possiamo dare subito lavoro alle aziende belghe… No. SSe mi costringi, combatterò. Non capisco perché darei lavoro ai belgi oggi”.

Secondo lui, aggiungere stati a Scaf è “complicato”. “Dovremmo già fare quello che avevamo pianificato tre (Francia, Germania e Spagna, ndr). Spero che implementeremo la seconda fase, che consentirà all’aereo di decollare. Se dovessimo aggiungere persone, le discussioni sarebbero più lunghe”. Finalmente:Ma lo Stato decide. Ne discuteremo durante il D-Day”.. Con o senza i belgi intorno al tavolo?