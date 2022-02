Il capo della CNN si dimette dopo le rivelazioni di una relazione nascosta: Donald Trump è euforico

Jeff Zucker, 56 anni, presidente della CNN dal 2013, ha affermato di aver “sbagliato” nel mettere a tacere questa relazione con il chief marketing officer del canale.

Pubblicato il 02/2/2022 alle 18:52 Tempo di lettura: 2 minuti



ilL’iconico capo della CNN Jeff Zucker, che ha simboleggiato la riorganizzazione della serie, soprattutto durante la presidenza Trump, ha annunciato le sue dimissioni mercoledì, dopo aver rivelato una relazione nascosta con un collega.

Jeff Zucker, 56 anni, presidente della CNN dal 2013, ha affermato di aver “sbagliato” nel mettere a tacere questa relazione con il chief marketing officer del canale. Donald Trump, che è stato per anni uno dei bersagli preferiti della CNN, ha salutato la partenza di un “raschiatore di livello mondiale”. Jeff Zucker ha spiegato di aver ammesso l’esistenza di questa associazione durante una recente indagine interna non correlata, dedicata al giornalista Chris Cuomo, che è stato recentemente licenziato. “Mi è stato chiesto di un rapporto consensuale con il mio collega più stretto, con il quale ho lavorato per oltre vent’anni”, ha detto il leader in una nota interna diffusa dalla Cnn.

“Mi rendo conto che questa relazione si è evoluta negli ultimi anni”, ha continuato il funzionario. “Avrei dovuto menzionarlo quando ho iniziato, ma non l’ho fatto. Mi sbagliavo. Di conseguenza, lascio il mio posto oggi”.

In un’altra nota interna, la direttrice del marketing Alison Goulst, che secondo il canale avrebbe mantenuto il suo lavoro, si è pentita di non aver informato il suo datore di lavoro della relazione che ha detto iniziata durante la pandemia. Jeff Zucker è stato separato dalla moglie Karen dal 2018.

Rapporto complicato con Trump

Affascinante e pericoloso, Jeff Zucker ha riposizionato il canale contro il suo principale rivale Fox News e ha sfruttato l’ambizione dopo che Donald Trump è entrato in politica. Il nativo della Florida ha una relazione complessa con lo sviluppatore immobiliare, un misto di attrazione e repulsione.

All’inizio degli anni 2000, Jeff Zucker gli ha offerto un trampolino di lancio mandando in onda il suo reality show “Apprentice” quando era al timone della NBC, ma da allora ha preso le distanze dall’ex presidente.

Durante le due campagne di Donald Trump e durante il suo mandato, la CNN si è presentata come un canale per informazioni fattuali, spesso opponendosi a ciò che i suoi giornalisti vedevano come false accuse o bugie del team di Trump.