Il ne pouvait en être autrement. Alors que le pays est frappé par les bombardements et se retrouve plongé dans la peur, il était impossibile d’imaginer le monde du sport continuer comme si de rien n’était. Et alors que l’inconnu plane sur le pays, il comunicato ne preciso rien de plus alors que lo Shakhtar Donetsk, qui joue depuis des années ses match à domicile loin de son stade – la Donbass Arena -, était en têdevant dulena Dynamo Kiev après 18 viaggi. Aucune indicazione n’a ainsi logiquement été donnée sur la durée de cette sospensione.

