Il brunch italiano di Giorgio in terrazza

Giorgio, il ristorante italiano più disco della capitale, lancia il suo brunch da gustare il sabato e la domenica. DJ set come bonus per goderti il ​​sole della terrazza, insieme al brunch con alcuni dei migliori piatti italiani.

Tu ami Pennelli Ma più cibo italiano ? Perché scegliere quando hai tutto? Tutti i fine settimana, sabato e domenica pomeriggio, Giorgiole Restaurant Italiano-disco du group dalmata, Ora offre un brunch festivo. L’interno o è bello Terrazza fioritaCi stiamo divertendo!

Ebbene, ve lo proponiamo noi, il brunch non è di origine italiana, ma potete gustare la bella cucina italiana e godervi il brunch con ingredienti 100% fatti in casa, perché non perderlo?

Menù, Menù Brunch :

Fondamentalmente il Giorgio Brunch cos’è questo? Questa è una scelta breve Pasta fresca E Pizze Cibi semplici da mangiare per il brunch. Quindi, iniziamo scegliendo una bella bevanda calda tra cappuccino, chai e cioccolata calda alla nocciola. A chi piace Barrata e altri Arancini non possono mancare i titolari.

Ci seduciamo Specialità italiane.

Oppure andiamo a esami cosìUovo Benedetto Fetta di pane a lievitazione naturale fritta in olio d’oliva della Sardegna con lattuga morbida e quanciale croccante (carne secca) Tutti i cibi su ordinazione sono ricoperti di salsa Hollandes.

Tranne Discoteca Attirerà la tua attenzione poiché combina pollo grattugiato, uova, maionese e mele cotogne croccanti su una pagnotta tostata.

In caso contrario, il La verdura Non perderò Scuoti Shak Allah NormaPomodoro San Marzano e peperoni strapazzati leggermente tostati, uova al tegamino, melanzane fritte e toast di cavolfiore e uova strapazzate Toast al burro e uova.

Nessun brunch senza Pancakes, Sciolto per la versione con frittelle di ricotta caramellata, crema al mascarpone, salamoia beacon e crema pasticcera alla vaniglia. I più ragionevoli sceglierannobanda musulmana italiana A base di yogurt greco, banane caramellate, granola fatta in casa e sciroppo segreto. Allo stesso tempo Suroz con gelato e crema di pistacchio non sarà osteggiato da chi mangia bene.

Adoriamo la bellissima terrazza alla moda che circonda questo ristorante splendidamente fiorito con un’atmosfera divertente e accogliente. Ricorda che ogni domenica la festa è più appropriata Galleria Dj Decisamente elettrizzato con accenti italo-disco.

Quindi ne facciamo uno Brunch Italia e terrazza In un’atmosfera Discoteca ?