Il braccialetto maudit fait sa première victime dans “Koh-Lanta”: “Je ne l’avais pas estimé à sa juste valeur” | Tele

Avant de lancer officiellement la concorrenza, Denis Brogniart un expliqué aux candidats les nouvelles règles du jeu, et surtout, les conséquences du redoutable “Totem maudit”. Celle et celui qui perdront l’épreuve de confort recevront un bracelet maudit, symbole d’une malediction. «À chaque consiglio auquel ils participeront, ils partiront avec une voix en leur défaveur. Et ce, jusqu’au conseil de la réunification inclus”, a précisé l’animateur. Cette rivelazione a laissé les aventuriers sans voix. “Ce bracelet est terrorisant”, a lancé l’un d’entre eux.

Place ensuite à la toute première épreuve de la saison, l’épreuve de confort. Depuis un bateau, les candidats devaient rejoindre une plage où se trouvaient des malles avec des sacs nominatifs. À l’intérieur, ils ont trouvé des pièces en bois à assembler. Le ma? Reconstituer le plus rapidement un carré. Et l’enjeu était de taille puisque celle et celui qui arrivaient en première position remportaient l’épreuve et devenaient ainsi les chefs des futures équipes. Finalement, ce sont Alexandra et Jean-Philippe qui sont sortis vainqueurs du défi. Yannick et Lili, eux, ont perdu l’épreuve et ont donc hérité du fameux braccialetto maudit.