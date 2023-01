Il Belgio ha battuto la Danimarca nella sua prima partita di Coppa del mondo di pallamano | altri sport

Diversi belgi hanno avuto la possibilità di mettersi in luce, in particolare Geoff Letience tra i pali, Raphael Koeters a dare da mangiare al marcatore (4 gol nel primo tempo) e Yves van Koesen si è incaricato di pulire il difensore centrale. Nonostante abbiano subito molti gol dalle fasce, i belgi hanno giocato la loro fortuna con coraggio e immeritatamente nel primo tempo, il cui fischio finale è stato fischiato con il punteggio di 22-15.

L’inizio del secondo tempo è stato disastroso per il Wolverhampton, che ha perso la rete per 4-0 in meno di 4 minuti e si è arrampicato davanti a una forte difesa danese senza trovare l’offerta assegnata. I campioni del mondo sono volati sul punteggio (33-21 a 45 gradi). I lupi hanno capito che non sarebbero più tornati sul punteggio e non si sono messi in rosso con l’obiettivo di futuri incontri.