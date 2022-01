Il Barcellona è pericoloso per la salute?

Conosciamo gli effetti nocivi dell’inquinamento atmosferico a Barcellona sulla salute, ma quanto dovremmo preoccuparci? Anche i turisti sono colpiti? Equinox gestito da un professionista.

Barcellona è una città tra mare e montagna, ma è una città inquinata. La capitale catalana è stata spesso tormentata picco di inquinamento atmosfericoCome è stato questa settimana.

Se questo inquinamento atmosferico è visibile, che provoca una foschia grigia sulla città se visto da lontano, è percepito anche dai corpi dei residenti di Barcellona.

I livelli di particolato nell’aria della città superano di gran lunga le raccomandazioniOrganizzazione mondiale della Sanità (OMS), sono considerati molto dannosi per l’uomo.

La qualità dell’aria è particolarmente scarsa nella regione dell’Eixample, che rispetta a malapena le nuove raccomandazioni dell’OMS sui livelli di biossido di azoto, nel 2021.

Ma quanto è pericoloso per la salute? Un turista di passaggio a Barcellona dovrebbe essere preoccupato?

particelle molto dannose

Per Eric Oderman, pneumologo a Barcellona, ​​la risposta è chiara: sì, c’è motivo di preoccupazione.

“Il problema con le particelle molto fini e minute è che non solo entrano nel nostro corpo, ma vi rimangono e possono accumularsi nel sistema respiratorio.“, definisce lo specialista. Queste particelle, come l’anidride carbonica, sono prodotte dalla combustione e sono molto dannose per la salute. Contengono metalli pesanti, elementi organici e persino tossici.

E più è piccolo, meglio penetra nei nostri corpi. “Il più piccolo può essere trovato nel sangue“E questo non è senza conseguenze.

1000 morti in un anno a Barcellona a causa dell’inquinamento

Si sente spesso dire che i bambini, gli anziani e le persone con malattie polmonari soffrono soprattutto dell’inquinamento atmosferico. Questo è vero, certo, ma non solo.

“L’aria altamente inquinata aumenta anche l’incidenza delle malattie respiratorie e dei decessi annuali“, spiega il pneumologo. In altre parole, maggiore è l’inquinamento dell’aria, maggiore è l’incidenza di malattie respiratorie, anche nelle persone sane. Può trattarsi semplicemente di asma e difficoltà respiratorie per i fumatori, ma anche di condizioni più gravi come il cancro ai polmoni.

L’inquinamento atmosferico di Barcellona lo sta uccidendo: ha causato circa il 7% dei decessi naturali nel 2019, ovvero 1.000 morti in un anno, secondoagenzia di sanità pubblica cittadina.

In pericolo anche i turisti?

Rimane una domanda: quanto tempo è necessario essere esposti all’inquinamento atmosferico per sperimentarne gli effetti? Un turista di passaggio a Barcellona ha molto di cui preoccuparsi come residente?

A questa domanda, gli scienziati stanno ancora cercando la risposta. “Mancano ancora studi per conoscere la durata dell’esposizione, il numero di particelle e le malattie in cui l’inquinamento atmosferico è più dannoso.. Ma in generale, gli esperti raccomandano a tutti di starne alla larga il più possibile.

Il problema è che in città potremmo essere al chiuso e l’aria è inquinata ovunque. L’unica cosa da fare, secondo il dottor Odreman, è procurarsi una mascherina con uno speciale filtro antinquinamento (le nostre mascherine contro il Covid-19 non ne valgono la pena), oppure… semplicemente allontanarsi dalla città.

Va notato che Barcellona è sicuramente una pessima studentessa in termini di qualità dell’aria, ma Madrid e Parigi sono anche peggio, perché non beneficiano della brezza marina che spazza via gli inquinanti.

Appuntamento qui Per scoprire la mappa dell’inquinamento di Barcellona, ​​​​St.