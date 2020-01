Sabato 18 e domenica 19 gennaio appuntamento con l’Open Day dell’IIS “Della Corte – Vanvitelli” e del “G. Filangieri”

Tempo di Open Day per l’IIS “Della Corte – Vanvitelli” e il “G. Filangieri” di Cava de’ Tirreni. Sabato 18 gennaio e domenica 19 gennaio, le rispettive sedi di via Prolungamento Marconi e via XXIV maggio resteranno aperte dalle ore 10 alle ore 13.00 e dalle ore 15 alle ore 19.00.

Nel corso dell’iniziativa studenti e docenti dell’Istituto illustreranno attraverso varie attività le peculiarità dell’offerta formativa dei diversi indirizzi.

Un’offerta che nel corso degli anni si è arricchita nei vari settori. Nel settore Tecnologico oltre a Costruzioni, Ambiente e Territorio, sono stati inseriti i nuovi indirizzi di Grafica e Comunicazione, Elettronica ed elettrotecnica (opzione Biomedicale) e Informatica e Telecomunicazione, oltre a quelli storici nel settore Economico, Amministrazione, Finanza e marketing, Sistemi informativi aziendali e Turismo.

E dal prossimo 21 gennaio, il Filangieri e il Della Corte Vanvitelli potranno usufruire di nuovi laboratori.

Il Laboratorio per lo sviluppo delle competenze di base:Aula multimediale da 60 mq allestita con 23 personal computer desktop, scrivanie e sedie, LIM, stampanti, completamente cablata per l’accesso ad Internet ad alta velocità e il Laboratorio Professionalizzante Biomedicaleallestito con pannelli didattici che simulano le più comuni apparecchiature utilizzate nell’ambito biomedicale, per il controllo di parametri come: ecg-eeg-emg, ritmo cardiaco, temperatura e respirazione, resistenza galvanica della pelle, audiometro, t.e.n.s., magnetoterapia elettrostimolazione, terapia laser, ionoforesi, terapia a ultrasuoni, monitoraggio della pressione del sangue, oltre a sette personal computer notebook, LIM, stampanti. In entrambi i laboratori, a conferma dell’impegno della scuola verso l’inclusione degli alunni diversamente abili, sarà prevista una postazione attrezzata con hardware e software specifico a controllo ottico.

Nuovi laboratori anche presso la sede distaccata dell’IIS “G. Filangieri”, in via Papa Giovanni XXIII. I laboartori saranno inaugurati con una cerimonia ufficiale che si terrà martedì 21 gennaio alla presenza, tra gli altri dei consigliere regionali, Franco Picarone e Enzo Maraio, del Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese e del sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli.

Di tutte queste novità e tante curiosità abbiamo parlato con la Dirigente Scolastica, Franca Masi.