IC “Carducci – Trezza”, incontri scuola – famiglia in modalità telematica

Dopo la didattica online, anche gli incontri scuola – famiglia diventano telematici

Emergenza Covid-19, vista l’impossibilità di effettuare gli incontri scuola-famiglia in presenza, anche gli incontri scuola – famiglia diventano virtuali. La dirigente dell’IC “Carducci – Trezza” di Cava de’ Tirreni, Filomena Adinolfi ci racconta le modalità adottate presso il proprio Istituto.

“Garantire il dialogo tra le famiglie e i docenti è tra le nostre priorità – commenta la dirigente Filomena Adinolfi – Il nostro Istituto utilizza per la D.A.D la piattaforma digitale Google Gsuite for education, che permette di usufruire dell’applicazione Google Meet per le videolezioni. Utilizzando la medesima applicazione vogliamo garantire ai genitori la possibilità di realizzare gli incontri scuola-famiglia in modalità virtuale”.

Gli incontri seguiranno il calendario contenuto nel piano Annuale delle Attività. La procedura di prenotazione dei colloqui e il calendario sulla circolare all’albo pretorio del sito www.ictrezza.edu.it

