Ic “Carducci – Trezza”, docenti in quarantena fiduciaria. Nuove disposizioni

Tornano in DDI gli alunni della classe 5 B della scuola primaria San Lorenzo e quelli della scuola secondaria di I grado.

Da domani 26 aprile tornano in DDI alcuni alunni dell’IC “Carducci Trezza”.

“In data 24 aprile ci spiega la Dirigente scolastica, Mena Adinolfi – è pervenuta la notizia di due ulteriori casi di positività al COVID 19 accertati tra gli studenti della classe quinta B della scuola primaria S. Lorenzo e della classe terza F della scuola secondaria di I grado”.

“Abbiamo proceduto ad effettuare la comunicazione dei contatti stretti al Dipartimento di Prevenzione – continua – che si è espresso prevedendo la quarantena fiduciaria per n.3 docenti di scuola primaria e n.11 docenti di scuola secondaria di I grado, dal 25 Aprile sino al risultato dei TNF e ovviamente degli alunni delle due classi interessate.Purtroppo all’esito del dispositivo di quarantena del Dipartimento di Prevenzione e verificato che i docenti della scuola secondaria di I grado lavorano su molteplici corsi, non è stato possibile, da un punto di vista organizzativo, continuare ad assicurare il servizio per tutti gli alunni della scuola secondaria frequentanti in presenza”.

“Inoltre, vista l’esigenza di procedere ad una sanificazione di tutti gli ambienti si è reso indispensabile da parte mia un provvedimento di sospensione delle attività in presenza e la contestuale attivazione della DDI per la classe 5 B della scuola primaria San Lorenzo e per tutte le classi della scuola secondaria di I grado, a partire dal 26 aprile 2021 e fino all’esito dei tamponi del personale docente destinatario di provvedimento di quarantena fiduciaria”.