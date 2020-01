IC Carducci Trezza di Cava de’ Tirreni, giovedì l’Open Day

Open Day all’IC Carducci – Trezza, giovedì 16 gennaio porte aperte dalle ore 16.30

“L’amor che move il sole e l’altre stelle”, giovedì 16 gennaio dalle ore 16.30 appuntamento con l’Open day dell’I.C. Carducci Trezza.

Le attività si terranno nella sede centrale S. Lorenzo, per tutti gli ordini di scuola e tutti i plessi: Scuola dell’Infanzia (plesso San Lorenzo, Plesso Via Carillo, Plesso Via XXIV MAGGIO); Scuola Primaria (plesso S. Lorenzo, plesso S. Maria al Rifugio); Scuola secondaria (sede S. Lorenzo e nuova sede Secondaria S. Maria al Rifugio).

Una grande festa in cui le famiglie assisteranno a tantissime performance, laboratori, attività, momenti musicali, sportivi e conviviali (con buffet finale), conosceranno i docenti e condivideranno momenti di socialità con la grande Comunità scolastica del nostro istituto.