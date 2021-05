“Water, Wind and Sun – Ecology Can Be Fun”

Per il biennio 2018-2020, l’IC “Carducci Trezza” di Cava de’ Tirreni è risultato assegnatario di un finanziamento nell’ambito dell’Azione strategica KA2 (KA2, Strategic Partnerships for School Education).

Il Progetto “Water, Wind and Sun – Ecology Can Be Fun”, fortemente voluto dalla dirigente scolastica, Mena Adinolfi, ha visto il coinvolgimento in parterships di alcuni istituiti della Polonia, della Romania e della Lituania.

Nell’ambito del progetto, gli studenti hanno lavorato insieme per promuovere la cultura del risparmio energetico e della cura dell’ambiente e per favorire le conoscenze in materia di energie rinnovabili, il loro utilizzo e i vantaggi che ne derivano.

Grazie al progetto “Water, Wind and Sun – Ecology Can Be Fun” gli studenti dell’IC Carducci – Trezza hanno avuto, inoltre, la possibilità di visitare i gli istituti dei partners stranieri e vedere da vicino i diversi, ma comuni, approcci per la salvaguardia del pianeta, lavorando insieme agli studenti del posto.

A causa della pandemia, il secondo anno del progetto secondo gli indirizzi della Commissione Europea e per garantire l’attuazione del programma, ha previsto lo svolgimento del distance learning riguardo l’esperienza di mobilità Erasmus.

La fase conclusiva, quindi, si terrà, dal 24 al 28 maggio e l’ultimo meeting del progetto Erasmus si svolgerà in modalità interamente virtuale.

Tre docenti e 10 alunni dell’IC Carducci Trezza saranno impegnati nelle attività programmate che prevedono lavori di gruppo con i partner stranieri.

Ne abbiamo parlato con la professoressa Emma D’Alessio e con alcuni studenti coinvolti nelle attività all’estero.

