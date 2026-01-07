I voli straordinari per Milano da Sharm: rientro organizzato per i 600 italiani bloccati in Egitto

Nella notte è atterrato all’Aeroporto di Milano Malpensa il primo volo straordinario operato da Neos proveniente da Sharm el-Sheikh, segnando l’avvio delle operazioni di rientro per circa 600 cittadini italiani rimasti bloccati in Egitto negli ultimi giorni. Il collegamento speciale è stato attivato dopo la cancellazione di numerosi voli di linea tra la località egiziana e l’Italia, una situazione che ha creato disagi significativi a centinaia di viaggiatori.

L’intervento coordinato dell’Ambasciata d’Italia al Cairo e della Farnesina ha permesso di sbloccare l’emergenza, favorendo l’organizzazione di voli straordinari e soluzioni alternative per accelerare il rientro dei connazionali.

I prossimi voli programmati per il rientro

Dopo il primo collegamento Neos, il piano di rimpatrio prosegue con altri voli già confermati. È infatti previsto un volo di EasyJet in partenza oggi, martedì 6 gennaio, alle ore 19, che consentirà a un primo gruppo di passeggeri di rientrare direttamente su Milano. La compagnia britannica, tra quelle costrette a cancellare diversi collegamenti nei giorni precedenti, ha inoltre comunicato la disponibilità ad accogliere ulteriori 40 passeggeri su voli già programmati, con transito a Londra, offrendo così una soluzione immediata a chi era ancora in attesa.

Neos ha infine confermato all’Ambasciata italiana la possibilità di attivare un secondo volo straordinario, con partenza prevista nella notte del 6 gennaio alle 23.45. Grazie a questi tre collegamenti, le autorità stimano il rientro a Milano di circa 600 cittadini italiani complessivamente, riducendo in modo significativo l’impatto dell’emergenza.

Assistenza in aeroporto e supporto ai connazionali

Per garantire una gestione efficace della situazione, nella giornata dell’Epifania arriveranno a Sharm el-Sheikh due funzionari dell’Ambasciata d’Italia al Cairo. I diplomatici, affiancati dal consolato onorario, saranno presenti direttamente in aeroporto per assistere i passeggeri italiani e facilitare le procedure di imbarco e rientro.

La presenza delle autorità consolari consentirà di fornire informazioni aggiornate, supporto logistico e assistenza ai viaggiatori più fragili, assicurando che le operazioni si svolgano nel modo più ordinato possibile. Secondo quanto comunicato dalla Farnesina, l’obiettivo è quello di garantire un rientro rapido e sicuro a tutti i connazionali coinvolti.

Perché sono stati cancellati i voli da Sharm el-Sheikh

La cancellazione dei voli che ha causato il blocco di centinaia di italiani a Sharm el-Sheikh è stata determinata da una criticità tecnica esterna. In particolare, la sospensione temporanea del traffico aereo in Grecia, dovuta a un guasto al sistema di controllo del traffico aereo (ATC), ha avuto ripercussioni anche sui collegamenti diretti dall’Egitto verso l’Italia.

Molti voli, infatti, attraversano lo spazio aereo greco, e l’interruzione delle operazioni ha costretto diverse compagnie a cancellare o riprogrammare i collegamenti. L’effetto domino ha generato ritardi e disservizi che hanno richiesto un intervento straordinario delle autorità diplomatiche e delle compagnie aeree coinvolte.

Una risposta coordinata all’emergenza

L’organizzazione dei voli straordinari per Milano rappresenta un esempio di cooperazione tra istituzioni e operatori del trasporto aereo. Grazie al lavoro congiunto di Ambasciata, Farnesina e compagnie aeree, è stato possibile offrire soluzioni concrete e tempestive a centinaia di cittadini italiani in difficoltà.

Il rientro progressivo dei passeggeri bloccati a Sharm el-Sheikh consente ora di riportare la situazione alla normalità, con l’auspicio che il ripristino completo del traffico aereo nell’area eviti il ripetersi di simili emergenze nei prossimi mesi.