I voli straordinari per Milano da Sharm: rientro organizzato per i 600 italiani bloccati in Egitto

Nella notte è atterrato all’Aeroporto di Milano Malpensa il primo volo straordinario operato da Neos proveniente da Sharm el-Sheikh, segnando l’avvio delle operazioni di rientro per circa 600 cittadini italiani rimasti bloccati in Egitto negli ultimi giorni. Il collegamento speciale è stato attivato dopo la cancellazione di numerosi voli di linea tra la località egiziana e l’Italia, una situazione che ha creato disagi significativi a centinaia di viaggiatori.
L’intervento coordinato dell’Ambasciata d’Italia al Cairo e della Farnesina ha permesso di sbloccare l’emergenza, favorendo l’organizzazione di voli straordinari e soluzioni alternative per accelerare il rientro dei connazionali.
I prossimi voli programmati per il rientro
Dopo il primo collegamento Neos, il piano di rimpatrio prosegue con altri voli già confermati. È infatti previsto un volo di EasyJet in partenza oggi, martedì 6 gennaio, alle ore 19, che consentirà a un primo gruppo di passeggeri di rientrare direttamente su Milano. La compagnia britannica, tra quelle costrette a cancellare diversi collegamenti nei giorni precedenti, ha inoltre comunicato la disponibilità ad accogliere ulteriori 40 passeggeri su voli già programmati, con transito a Londra, offrendo così una soluzione immediata a chi era ancora in attesa.
Neos ha infine confermato all’Ambasciata italiana la possibilità di attivare un secondo volo straordinario, con partenza prevista nella notte del 6 gennaio alle 23.45. Grazie a questi tre collegamenti, le autorità stimano il rientro a Milano di circa 600 cittadini italiani complessivamente, riducendo in modo significativo l’impatto dell’emergenza.
Assistenza in aeroporto e supporto ai connazionali
Per garantire una gestione efficace della situazione, nella giornata dell’Epifania arriveranno a Sharm el-Sheikh due funzionari dell’Ambasciata d’Italia al Cairo. I diplomatici, affiancati dal consolato onorario, saranno presenti direttamente in aeroporto per assistere i passeggeri italiani e facilitare le procedure di imbarco e rientro.
La presenza delle autorità consolari consentirà di fornire informazioni aggiornate, supporto logistico e assistenza ai viaggiatori più fragili, assicurando che le operazioni si svolgano nel modo più ordinato possibile. Secondo quanto comunicato dalla Farnesina, l’obiettivo è quello di garantire un rientro rapido e sicuro a tutti i connazionali coinvolti.
Perché sono stati cancellati i voli da Sharm el-Sheikh
La cancellazione dei voli che ha causato il blocco di centinaia di italiani a Sharm el-Sheikh è stata determinata da una criticità tecnica esterna. In particolare, la sospensione temporanea del traffico aereo in Grecia, dovuta a un guasto al sistema di controllo del traffico aereo (ATC), ha avuto ripercussioni anche sui collegamenti diretti dall’Egitto verso l’Italia.
Molti voli, infatti, attraversano lo spazio aereo greco, e l’interruzione delle operazioni ha costretto diverse compagnie a cancellare o riprogrammare i collegamenti. L’effetto domino ha generato ritardi e disservizi che hanno richiesto un intervento straordinario delle autorità diplomatiche e delle compagnie aeree coinvolte.
Una risposta coordinata all’emergenza
L’organizzazione dei voli straordinari per Milano rappresenta un esempio di cooperazione tra istituzioni e operatori del trasporto aereo. Grazie al lavoro congiunto di Ambasciata, Farnesina e compagnie aeree, è stato possibile offrire soluzioni concrete e tempestive a centinaia di cittadini italiani in difficoltà.
Il rientro progressivo dei passeggeri bloccati a Sharm el-Sheikh consente ora di riportare la situazione alla normalità, con l’auspicio che il ripristino completo del traffico aereo nell’area eviti il ripetersi di simili emergenze nei prossimi mesi.
“Creatore di problemi. Appassionato di social media. Appassionato di musica. Specialista di cultura pop. Creatore.”