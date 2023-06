“I vandali hanno tagliato le gomme del mio camion e rotto un finestrino”

Lo scorso fine settimana, i festeggiamenti di Maitrenc erano in pieno svolgimento per le strade di Arlon. Questo evento, molto apprezzato dagli estimatori di questa deliziosa bevanda, ha portato folle di persone per le strade della capitale. Nativo di Arlon, Donovan Mortier è uno di quelli al mondo che non mancheranno a questo evento.