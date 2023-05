I tag della NASA registrano la velocità di trasferimento dei dati tra lo spazio e la Terra

Il 28 aprile, l’agenzia spaziale statunitense ha semplicemente raddoppiato il record di velocità di trasferimento dei dati su un collegamento ottico tra un satellite in orbita e la Terra. Il satellite in questione, PTD-3 (per Pathfinder Technology Demonstrator 3) ha già raggiunto una velocità di 200Gbps, il record precedente stabilito nel giugno 2022 era di 100Gbps. Questa impresa è stata raggiunta utilizzando la tecnologia del raggio laser abbinata al sistema TeraByte InfraRed Delivery (TBIRD), che consente una connettività ultraveloce. Può trasmettere diversi terabyte di dati alla Terra durante un singolo passaggio di sei minuti su una stazione di terra.

Raggiungere i 200 Gbps con la tecnologia laser

« Raggiungere i 100 Gbps a giugno è stato rivoluzionario e ora abbiamo raddoppiato il throughput si rallegra Beth Keer, capo missione TBIRD. Questa capacità cambierà il modo in cui comunichiamo nello spazio. Immagina il potenziale degli strumenti per le scienze spaziali quando possono sfruttare appieno i progressi nelle velocità e sensibilità di rilevamento “. E se a questo aggiungiamo l’elaborazione dei dati da parte dell’intelligenza artificiale, apriamo nuovi orizzonti per le comunicazioni spaziali: ” La comunicazione laser è l’anello mancante che consentirà scoperte scientifiche in futuro ».

Le onde radio sono attualmente la tecnologia più comune utilizzata dalla NASA per le comunicazioni satellitari. Tuttavia, con l’obiettivo a lungo termine di essere sulla Luna e future missioni su Marte, comunicazioni più efficaci sono essenziali per operazioni di missione fluide e un lavoro scientifico efficiente.

Traguardo raggiunto! ✔️ Il payload TeraByte InfraRed Delivery (TBIRD) ha trasmesso 3,6 terabyte di dati su collegamenti laser alla Terra in un singolo passaggio di 6 minuti a una velocità di 200 Gbps. 3,6 TB sono molti dati: quasi un milione di brani! 🎶 https://t.co/tDzQo1Ldcq pic.twitter.com/jdlTE30pzp – Comunicazioni laser della NASA (@NASALaserComm) 15 maggio 2023

Le capacità ultraveloci delle comunicazioni laser (note anche come comunicazioni ottiche) consentiranno di inviare più dati per ogni trasmissione dallo spazio. Maggiori informazioni sugli argomenti studiati da uno strumento scientifico significano più dati da studiare per gli scienziati sulla Terra. Questo faciliterà le scoperte necessarie per vivere e lavorare su altri mondi.

Il satellite PTD-3, delle dimensioni di due fortini impilati, è un satellite ideale per testare le tecnologie di comunicazione, grazie al suo basso costo e alle sue dimensioni. Il carico di TBIRD che stai trasportando non è più grande di una scatola di fazzoletti. Il dispositivo è stato lanciato in orbita durante la missione Transporter 5 di SpaceX dal Kennedy Space Center della NASA in Florida. Grazie alla riuscita dimostrazione di TBIRD per le comunicazioni laser, questa tecnologia promette di essere uno strumento molto pratico per la trasmissione di dati dallo spazio alla Terra. Le future missioni della NASA saranno in grado di incorporare questa tecnologia di loro progettazione.